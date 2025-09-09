Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo E. P.

Las protestas a favor de Palestina logran acortar 8 kilómetros el final de La Vuelta en Pontevedra

La decimosexta etapa de La Vuelta tenía un recorrido inicial que iba de Poio a Mos-Castro de Herville

E. P.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:05

La decimosexta etapa de La Vuelta, que se está disputando entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, acabará a 8 kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino, según informaron los organizadores de la ronda española a través de Radio Vuelta.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», informó La Vuelta en su web oficial.

El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) forman el dúo que es cabeza de carrera.

