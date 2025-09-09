Las protestas a favor de Palestina logran acortar 8 kilómetros el final de La Vuelta en Pontevedra
La decimosexta etapa de La Vuelta tenía un recorrido inicial que iba de Poio a Mos-Castro de Herville
E. P.
Madrid
Martes, 9 de septiembre 2025, 18:05
La decimosexta etapa de La Vuelta, que se está disputando entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, acabará a 8 kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino, según informaron los organizadores de la ronda española a través de Radio Vuelta.
«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», informó La Vuelta en su web oficial.
El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) forman el dúo que es cabeza de carrera.
