Pradales pide al Estado español que «reconozca el daño causado» en el bombardeo de Gernika para «restañar heridas» Aplaude y agradece la «responsabilidad histórica y el compromiso ético con la paz» de Alemania y lamenta «la oportunidad perdida» por España

Imanol Pradales recibe al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a la primera dama de Alemania, Elke Büdenbender.

E. P. Bilbao Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado «la magnífica oportunidad perdida» por parte del Estado español este pasado viernes para reconocer, al igual que Alemania, «el daño causado» por el bombardeo de Gernika en 1937. Subraya que no se trata de «expiar culpas» ni «reabrir heridas», sino de «restañarlas» tras 88 años del ataque aéreo nazi y medio siglo después de la muerte de Franco.

En un artículo publicado en LinkedIn, Pradales aplaude y agradece a Alemania el «ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación» realizado con la visita del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a Gernika para homenajear a las víctimas y reconocer la responsabilidad de Alemania en el bombardeo. A su vez, reclama al Estado español que siga este ejemplo.

El Lehendakari recuerda que «el pueblo de Gernika, que representa al pueblo vasco, fue reducido a cenizas hace 88 años» y que las víctimas y sus familiares han vivido «sin un perdón, sin reconocimiento del horror sufrido, sin responsabilidad asumida, sin verdad, justicia ni reparación».

Pradales recuerda que durante décadas el franquismo negó los hechos: «Escucharon afirmar hasta su final que 'la España de Franco no incendia'». Tras seis décadas de silencio, en 1996 el Bundestag alemán aprobó donar tres millones de marcos (1,5 millones de euros) para reconstruir el polideportivo de Gernika, marcando un primer gesto de reparación.

Un año después, el expresidente alemánRoman Herzog envió una carta oficial reconociendo la responsabilidad del Estado alemán en los bombardeos realizados por la aviación que apoyaba al ejército franquista. La misiva fue leída ante 150 supervivientes emocionados, ofreciendo una mano abierta en «ruego por la reconciliación». En 1998, el Bundestag ratificó por unanimidad esa carta.

Pradales destaca que ahora Alemania «ha dado un paso más» con la visita de Steinmeier, demostrando que la memoria y la reparación son deberes que no prescriben y que sirven para unir en defensa de los valores humanos y acercarnos al dolor de las víctimas.

El Lehendakari rememora que en 1997 Eduardo Vallejo, alcalde de Gernika, declaró que «un gesto del Estado español sería bien recibido por los vascos». Por ello, insiste en que España debería mostrar la misma altura y visión que Herzog y Steinmeier.

Pradales lamenta también que recientemente haya sido vandalizado el mural del 'Guernica' en protesta por la presencia del rey Felipe VI, atribuyéndolo a la izquierda abertzale.

Reconocimiento del daño causado

El Lehendakari recuerda que supervivientes del bombardeo, como Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre, aún esperan del Estado español un reconocimiento sincero del daño causado. Critica que se alega que el ataque fue obra de un alzamiento militar y que el Estado no tuvo responsabilidad, comparándolo con Alemania, donde los líderes actuales reconocen su responsabilidad pese a no haber participado en las atrocidades del régimen nazi.

Pradales señala que también se olvida que los nazis persiguieron a otros colectivos, además de los judíos, y que Steinmeier incluyó a esos grupos en sus disculpas.

Responsabilidad histórica

Desde hace tres décadas, Alemania ha reconocido varias veces el daño causado y ha buscado repararlo, algo que Pradales considera propio de un Estado democrático, basado en principios morales y de responsabilidad histórica, no en expiación de culpas.

Ejemplos citados por Pradales incluyen a Willy Brandt, quien en 1970, siendo canciller, se arrodilló ante el monumento a los Héroes del Gueto, y Angela Merkel, quien en 2019 afirmó que la memoria de los crímenes nazis es inseparable de la identidad alemana. Ambos asumieron la responsabilidad del Estado alemán pese a no haber participado en los hechos.

El Lehendakari recuerda también el papel de Franco y Mola en el ataque a Gernika, subrayando que fue un acto deliberado de represalia contra civiles indefensos. Confronta esta barbarie con el Lehendakari Agirre, que en 1945 defendió la fraternidad en lugar del odio y la venganza.

«Ni odio ni venganza»

Pradales enfatiza que el objetivo no es reabrir heridas, sino reafirmar la voluntad de restañarlas: «Ni odio ni venganza, la memoria construye convivencia e interpela a la democracia».

Subraya que cada víctima de Gernika tenía nombre, origen e historia, y que los representantes institucionales deben recordarlo y honrar su dignidad. Además, se solidariza con los pueblos que hoy sufren guerras y conflictos, recordando que el dolor humano debe ser desterrado para siempre.