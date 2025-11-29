El PP asegura que Junts tiene que «decidir hasta dónde llega su ruptura» con Sánchez: «Nosotros estamos expectantes» La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz enmarca los 'dardos' de Ábalos contra el Gobierno en que puede estar pensando en colaborar con la Justicia

E. P. Madrid Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:26

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el PP carece de los votos necesarios para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Asimismo, ha señalado que Junts debe «decidir hasta dónde llega su ruptura» con el PSOE y actuar de manera coherente con sus declaraciones.

«Nosotros estamos expectantes», declaró Muñoz en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press. Coincidió con Alberto Núñez Feijóo en que el PP acertó al no presentar la moción de censura.

Muñoz reconoció que han recibido presiones, especialmente desde la izquierda, para registrar la moción. «Cuando la izquierda te dice que hagas algo, quizá lo que hay que hacer es justo lo contrario», afirmó. Sin embargo, insistió en que el PP no cuenta con mayoría suficiente para ganar y, por ello, consideran que deben ser los ciudadanos quienes se pronuncien en las urnas, especialmente cuando Sánchez enfrenta «una mayoría absoluta en contra» en el Congreso, como se evidenció esta semana al rechazarse la senda de déficit.

Sobre la fiabilidad de los socios necesarios para apoyar una moción, como Junts, Muñoz aclaró que «no es cuestión de fiarse o no», sino de que estos partidos «están diciendo que van a seguir sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez. Entonces los números no dan».

Pide a Junts ser «consecuente con lo que dicen»

Muñoz subrayó que el PP no cierra ni abre la puerta a una moción de censura, que es «una herramienta del ordenamiento jurídico» que se puede usar cuando los números lo permiten. «Pero, a día de hoy, no dan», reiteró.

Respecto a Junts, afirmó: «Son ellos los que tienen que decirlo. Dicen que han roto, pues que sean consecuentes con lo que dicen. Nosotros estamos expectantes».

En cuanto al PNV, Muñoz prefirió no hablar de «puentes rotos», recordando que el único partido con el que el PP no mantiene relación es Bildu. «Siempre hay que mantener diálogo con todas las fuerzas políticas. Ahora bien, el PNV debe decidir qué quiere ser. No se puede criticar la corrupción y sostener a un Gobierno corrupto; eso es incoherente», subrayó.

Movilización ciudadana: «Basta ya»

Muñoz hizo un llamamiento a los ciudadanos que consideran la situación «insostenible» para salir a la calle y exigir elecciones y un nuevo Gobierno «que no esté inmerso en una corrupción sistémica como la del señor Sánchez».

«Queremos que la gente diga basta ya. No queremos más telediarios con cargos socialistas entrando en prisión», declaró, refiriéndose a las imágenes del exministro José Luis Ábalos. Criticó además que el PSOE intente desvincular a Ábalos y a su exasesor Koldo García del partido: «Me sorprendieron mucho esas reacciones. Ábalos lo era todo en el PSOE y además era ministro del Gobierno de España. Esto une la corrupción sistémica entre el PSOE y el Ejecutivo. Es la primera vez que pasa algo así».

Sobre los 'dardos' de Ábalos contra el Gobierno, Muñoz apuntó que podrían reflejar una posible colaboración con la Justicia: «Si tienes 64 años y piensas que puedes entrar en prisión durante más de una década, es lógico que consideres colaborar». Criticó que Ábalos no entregara su acta antes y destacó que el PSOE continuó hablando con él, demostrando que «todo era una farsa».

Investigación en Almería

En relación al caso de presunta corrupción en la Diputación de Almería, Muñoz defendió que «cuando un partido gobierna en muchas autonomías y diputaciones, a veces hay personas que defraudan», y pidió que se investigue «hasta el final».

Finalmente, al ser consultada sobre los Presupuestos Generales del Estado, Muñoz consideró que «todo lo que hace el Gobierno es relato» y no descartó que Sánchez utilice esta situación como inicio de una futura precampaña, aunque también podría decidir no presentarlos según le convenga.