Imagen de Cuca Gamarra durante un acto. EP

El PP acusa al Gobierno de ocultar el gasto en Defensa

Reclaman que Robles dé explicaciones en el Congreso

E.P.

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:19

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de «incumplir» la Ley de Defensa Nacional por no someter a aprobación del Congreso el gasto en materia de Defensa, por lo que ha exigido la comparecencia de la ministra, Margarita Robles, para que explique las cuentas de su Ministerio y «los compromisos adquiridos al margen de las Cortes».

En un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente popular ha recordado que la Ley de Defensa Nacional es «clara» y el gasto en Defensa debe aprobarlo el Parlamento. Además, ha reprochado al Ejecutivo que está incumple dicha legislación al supuestamente aumentar este presupuesto porque no puede contar «con sus socios» parlamentarios, que rechazan con contundencia un rearme.

El reproche del PP llega después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiera el jueves en Berlín que España haya cumplido por primera vez el compromiso adquirido con la OTAN en 2014 de destinar el 2% del PIB a Defensa, un objetivo que calificó de «importantísimo esfuerzo» del Gobierno en favor de la Alianza Atlántica.

Además, este viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado elevar esa cifra en 2026. En este sentido, ha subrayado que España mantendrá el nivel actual de gasto en Defensa, validado por la OTAN; y ha recalcado que alcanzar porcentajes superiores «implicaría recortes en servicios públicos», algo que el Ejecutivo central «nunca va a hacer».

