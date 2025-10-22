Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. E. P.

El PP acusa al Gobierno de «exprimir» a los autónomos y Montero les recuerda que apoyaron subir cuotas

El vicesecretario de Hacienda del PP reprocha al Ejecutivo su propuesta para 2026, mientras la ministra de Hacienda defiende que el sistema de cotización progresiva fue avalado por el Congreso con votos 'populares'

E. P.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:35

Comenta

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, acusó este miércoles al Gobierno de «exprimir» a los autónomos con su propuesta de cuotas para 2026. En respuesta, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el actual esquema de cotizaciones progresivas hasta 2032 fue aprobado en el Congreso con el apoyo del propio PP.

Durante la sesión de control en el Congreso, Bravo dirigió una pregunta oral a Montero sobre la propuesta del Ejecutivo de congelar las cuotas a los autónomos con menores ingresos y aumentarlas en los tramos superiores. Esta iniciativa supone una rectificación respecto a la idea inicial, que contemplaba una subida generalizada, incluso para los que menos ganan.

El dirigente popular denunció que el Gobierno «ha subido más de cien veces los impuestos» y ahora apunta a los trabajadores por cuenta propia, a quienes —según sus cálculos— pretendía aumentar la cotización en 6.000 millones de euros anuales. Además, criticó que la rectificación del Ejecutivo no se debe a un cambio de criterio, sino al «hartazgo» del colectivo, que siente que Hacienda «les mete la mano en el bolsillo».

«Están hartos de pagar más impuestos que nunca mientras suben los costes. ¿Van a pedir perdón a los autónomos o seguirán exprimiéndolos?», preguntó Bravo.

Montero replicó que es «radicalmente falso» que se hayan subido cien impuestos y recordó que el PP, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, aumentó la presión fiscal en 30.000 millones de euros. En su segundo turno, Bravo reclamó respeto hacia los autónomos y «la España que madruga», a lo que Montero respondió que el PP recurre ahora al mismo lema que Vox: «Tanto monta, monta tanto».

