Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de Zaragoza. E. P.

El PP abandona el Pleno del CISNS tras denunciar su «utilización partidista y sectaria» por parte del Gobierno

«Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder» reza el manifiesto de los populares

E. P.

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:25

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular se han levantado de la mesa del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este viernes en Zaragoza, después de leer un comunicado en el que denuncian «la utilización partidista y sectaria» de este órgano por parte del Gobierno.

El Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

«Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud», reza el manifiesto que han leído los 'populares' tras abandonar la sesión.

«En defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial», han proclamado los consejeros de Sanidad al anunciar su retirada de la sesión hasta que el Ministerio de Sanidad «restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación de la política sanitaria en España».

