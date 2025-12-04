El Poyo alcanzó en la DANA en Torrent un caudal máximo equivalente a dos piscinas olímpicas por segundo Un estudio describe los cuellos de botella y estrechamientos y su influencia en la barrancada del 29 de octubre

E. P. Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Un estudio reciente ha revelado que el caudal máximo del río Poyo en la localidad valenciana de Torrent durante la trágica DANA de 2024 alcanzó un volumen equivalente a dos piscinas olímpicas por segundo, provocando desbordamientos en los estrechamientos aguas abajo.

La investigación, realizada por el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV), analiza los picos de caudal en las cuencas del Turia, el Magro y los barrancos que desembocan en la Albufera de Valencia el 29 de octubre de 2024. El estudio también identifica los cuellos de botella en los cauces, responsables principales de las inundaciones.

Concretamente, la rambla del Poyo en Torrent alcanzó un caudal de 5.678 m³ por segundo, mientras que el río Magro en Carlet registró 4.198 m³/s y el Turia en Pedralba llegó a 2.596 m³/s. Según Juan Soria, profesor de Ecología de la UV y líder del estudio, este caudal equivaldría al agua necesaria para llenar dos piscinas olímpicas o para cargar 300 camiones cisterna por segundo.

El estudio destaca que los desbordamientos se produjeron en puntos donde la sección del cauce se estrecha. En el Poyo, por ejemplo, la confluencia con el barranco de la Horteta presentaba una sección de 2.271 m³, pero esta se redujo a 205 m³ en 10 km hacia Massanassa, provocando inundaciones significativas. De manera similar, el río Magro vio cómo su sección se reducía de 1.679 m³ en Carlet a 243 m³ en Algemesí, causando un desbordamiento estimado en 3.590 m³/s.

Ecológicamente, la Albufera de Valencia sufrió un descenso del 82 % en la conductividad del agua respecto a niveles previos a la DANA y una acumulación considerable de sedimentos en el fondo de la laguna.

Los investigadores subrayan la necesidad de usar estos datos para actualizar herramientas de planificación territorial como el Patricova y de implementar mejoras estructurales en los cauces para prevenir futuros desbordamientos. El evento de 2024 fue el más intenso en la cuenca del Poyo en 80 años, el segundo más grave en la del Turia y el tercero en la del Júcar.

