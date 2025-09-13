Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ione Belarra. E.P.

Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

Carga contra el Gobierno por «militarizar» la capital y avisa que el embargo de armas anunciado por Sánchez puede terminar siendo «fake»

E.P.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:12

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un «desborde» de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se «sobreponga pacíficamente a la militarización policial» de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.

También ha avanzado que participará junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en Madrid. Aparte, intentará estar presente en las movilizaciones previstas con motivo del cierre de la carrera de este domingo.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada celebrado excepcionalmente en la localidad de Collado Villalba, según ha explicado la propia Belarra, para acudir a las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el «blanqueamiento» de Israel, al permitir que el equipo hebreo continúe en la competición.

Es más, Belarra ha denunciado la «terrible represión» que, a su juicio, practica el Gobierno central a los activistas propalestinos que se manifiestan en la Vuelta ciclista y le exige que dé órdenes a la delegación del Gobierno para que no se produzcan más arrestos.

