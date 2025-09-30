Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. E.P.

Podemos critica que Sánchez salude el plan de EEUU para Gaza: «Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia»

A su juicio es una «humillación» para el pueblo palestino

E.P.

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:59

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de «terrible» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé la bienvenida al plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que a su juicio es una «humillación» para el pueblo palestino.

«De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia», ha lanzado a través de la red social X, después de que el jefe del Ejecutivo haya celebrado el plan que ha presentado el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Belarra ha descalificado el planteamiento de Trump al sostener que persigue la «dominación colonial para Palestina», cuyo pueblo «tiene derecho a ser libre».

También ha añadido que es «fácil de entender» que la solución «no va a venir en ningún caso del país que ha armado hasta los dientes a Israel y que es el principal interesado en mantener una colonia de su control en Oriente Medio». Finalmente, ha exigido que «España deje de estar rendida a los intereses de Estados Unidos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fuente de Salamanca con más de 200 años de historia que ha sufrido daños este fin de semana
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  4. 4 El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
  5. 5 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  6. 6 «La gente se sigue quedando en tierra»
  7. 7 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  8. 8 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  10. 10 Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Podemos critica que Sánchez salude el plan de EEUU para Gaza: «Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia»

Podemos critica que Sánchez salude el plan de EEUU para Gaza: «Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia»