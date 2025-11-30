El PNV ve a Sánchez «llegando al callejón sin salida» Iñigo Ansola considera «indecente» que Feijóo les pida decencia cuando el PP quiere materializar una moción de censura apoyándose en Vox

E. P. Bilbao Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está acercando a un «callejón sin salida», aunque ha subrayado que todavía no se ha demostrado una «relación directa» del PSOE con los casos de corrupción que afectan a exdirigentes del partido. No obstante, ha advertido que, de confirmarse dicha relación, sería una «línea roja» para su formación.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ansola abordó la situación política en España y la concentración convocada por el PP este domingo en Madrid contra la corrupción.

Cuestionado sobre si, ante los casos de corrupción que se investigan, Sánchez debería plantearse convocar elecciones, Ansola afirmó que el presidente del Gobierno sí se encuentra en un «callejón sin salida» debido a que la «situación no es nada buena».

Sin embargo, recordó que se trata de «presuntos casos» que aún no han demostrado una vinculación directa con el PSOE, por lo que habrá que esperar a ver si efectivamente existe esa relación.

Ansola también se refirió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este sábado instaba a otros partidos a respaldar una moción de censura contra Sánchez apelando a la decencia. Según Ansola, resulta «muy indecente» que el PP dependa de un partido como Vox, que en Euskadi busca «censurar el autogobierno vasco, eliminar el Concierto Económico e incluso eliminar al PNV como partido democrático».

«No empecemos a hablar de decencia, porque quizá quien más debería mirarse al ombligo es precisamente quien está apelando a ella», afirmó.

Línea roja

Respecto a cuál sería la línea roja para el PNV frente al Gobierno de Sánchez, Ansola recordó que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, señaló que si se demostrara que el PSOE ha estado «inmerso en esta trama» con una «relación directa», sería «evidentemente» una «línea roja».

Mientras tanto, el PNV exige al PSOE que «cumpla lo pactado» para completar el Estatuto de Gernika. Según Ansola, el Gobierno vasco mantiene un diálogo y negociaciones constantes para asegurar que se cumpla el Estatuto, después de tantos años de incumplimiento.

El acuerdo establece que el cumplimiento debe concretarse antes de finalizar el año. «Quedan 30 días, aún hay tiempo para llegar a un acuerdo, no partimos de cero y se está trabajando intensamente», destacó.

Bombardeo de Gernika

Por otro lado, Ansola lamentó que en el acto de desagravio a las víctimas del bombardeo de Gernika, al que asistió el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, se haya perdido la oportunidad de que el Rey Felipe VI pidiera perdón por aquel ataque.

Aunque señaló que el régimen de Hitler «nada tiene que ver» con la Alemania actual, y el de Franco con el estado español contemporáneo, subrayó que los gestos de reconciliación son «imprescindibles» y necesarios para las víctimas, calificando la ocasión como una «gran oportunidad perdida».