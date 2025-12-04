Peramato reconoce que la condena a García Ortiz es «una profunda herida» a la Fiscalía: «Ha de sanar bajo mi dirección» Destaca la labor de su antecesor y de su equipo en el Ministerio Público

E. P. Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:25

Teresa Peramato, candidata del Gobierno para asumir el cargo de fiscal general del Estado, reconoció este jueves que la condena a Álvaro García Ortiz ha supuesto “una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española”. “Espero y deseo que esta herida sane bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con ellos”, afirmó.

Estas declaraciones las realizó en el Congreso, durante la Comisión de Justicia que evalúa si cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para liderar el Ministerio Público. Cabe recordar que García Ortiz dimitió tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato inició su intervención destacando la labor de “todos” sus antecesores, quienes tuvieron “el inmenso privilegio de ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal”.

“Quiero mostrar un reconocimiento especial al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo en la mejora y modernización de la Fiscalía española”, agregó.

Asimismo, advirtió que no podía ni debía “pasar por alto el procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Reiteró que se trata de “una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que espero y deseo que sane bajo mi dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales del país. Cuento con ellos”, insistió.

La comparecencia de Peramato ante la Comisión es un trámite obligatorio, aunque no vinculante, que se produce después de que el pasado 26 de noviembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declarara por unanimidad su idoneidad para el cargo.