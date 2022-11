Pedro Sánchez reformará el delito de sedición: pasará a llamarse de “desórdenes públicos agravados”

En este sentido, ha querido separar su decisión de las demandas de ERC al remarcar que el independentismo no pide una reforma del código penal sino una “amnistía”, algo que el Gobierno “no va a aceptar” y que no forma parte de la legislación ni de la Constitución española, según ha asegurado.

En este punto ha recalcado que es “de cajón” que la situación actual en Cataluña y en el resto de España es mejor que la vivida en 2017 y ha hecho hincapié en que en aquel momento, cuando era jefe de la oposición, apoyó a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A este respecto, Sánchez a hecho un apunte al indicar que este artículo se debió aplicar antes de cuando finalmente se hizo, en concreto “el día en que el Parlament aprobó las leyes de desconexión”, ha afirmado.

“Es verdad que Rajoy no lo hizo, no se lo reprocho porque fue un momento muy complejo”, ha indicado antes de dejar claro que en este momento él no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición.

Además, ha argumentado que la situación actual es mejor indicando que la situación en Cataluña ya no es una de las principales preocupaciones de los españoles y por el contrario ha pasado a ocupar “el número 41” de la lista de problemas para los ciudadanos según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por último, ha hecho gala de que hoy más de la mitad de los catalanes están a favor de la unidad de España. “Hoy Cataluña está infinitamente mejor que lo que estaba en 2017 o en 2018”, ha rematado.