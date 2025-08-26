Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. E.P.

Patxi López replica a Feijóo: «Pulseras deberían haber tenido algunos para saber donde estaban» durante los fuegos

Sumar acusa al PP de «abandonar sus obligaciones» y reclama un pacto social y científico contra el cambio climático

E.P.

Martes, 26 de agosto 2025, 11:41

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha replicado este martes a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener geolocalizados a los pirómanos mediante pulseras electrónicas que esos dispositivos los tendrían que haber portado «algunos» para saber dónde estaban cuando se producían los incendios.

Lo ha dicho en referencia a responsables autonómicos del PP, a los que ha acusado de no ejercer las competencias que le correspondían en esta materia. «Si uno gobierna sólo para festejos, los problemas de agravan», ha incidido.

«No voy a decir lo que dijo alguien el otro día, de que pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego combatiendo los incendios», ha comentado López, descalificando una de las 50 propuestas lanzadas este lunes por Feijóo en el marco del plan para la lucha contra incendios.

«Las ocurrencias mejor dejarlas para otro momento y mejor asumir las responsabilidades que tienen cada uno», ha incidido el dirigente socialista en declaraciones en el Congreso antes de acudir a la reunión de la Diputación Permanente, en la que el PP va a defender la petición de comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez y de ocho ministros.

«Se toman el Senado a cachondeo»

Entre otras cosas, el PP reclama la convocatoria de un Pleno extraordinario esta misma semana para que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, den cuenta de la gestión de los incendios.

López ha recordado que ellas dos, más los responsables de Interior y Agricultura, darán explicaciones esta misma semana en el Senado, precisamente a propuesta del PP, y ha criticado que reclamen que acudan también al Congreso a decir lo mismo.

«¿Se toman a cachondeo el Senado?», ha preguntado a los 'populares', a los que ha acusado de querer hacer solo «ruido». «Nosotros no estamos para jugar a seguir alimentando el ruido y nos vamos a oponer», ha zanjado.

Registro de negacionistas

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha trasladado este martes un mensaje de apoyo a las familias afectadas por los incendios de este verano y ha criticado la actuación del Partido Popular, al que ha acusado de «abandonar sus obligaciones, difundir bulos y mentiras y sembrar desconfianza entre instituciones en lugar de colaborar».

Barbero ha responsabilizado a los presidentes autonómicos del PP de una gestión caracterizada por la «falta de humanidad, prevención y transparencia». Así ha recordado que el actual líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, gobernó nueve años la Xunta de Galicia, un periodo en el que, a su juicio, no se adoptaron medidas eficaces de prevención frente a los incendios. Asimismo, censuró que el PP «eche balones fuera» para evitar asumir responsabilidades.

La diputada de Sumar ha defendido que España afronta «las consecuencias de la falta de prevención, de las precarias condiciones laborales de bomberos y brigadistas y de políticas negacionistas del cambio climático».

En este sentido, ha ironizado sobre la propuesta del PP de un «registro de pirómanos» y planteó en cambio la necesidad de «un registro de negacionistas climáticos» y de quienes recortan inversión en prevención. Por último, ha reclamado un pacto amplio con la comunidad científica, las ONG y la sociedad civil para abordar el calentamiento global, al que ha calificado como «el mayor riesgo al que se enfrenta nuestra tierra».

