Patxi López critica los «retrocesos» del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia El portavoz del PSOE ha asegurado que Feijóo no presenta una moción de censura por falta de proyecto político

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, junto al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, en Yecla.

E. P. Murcia Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, visitó este pasado sábado los municipios de Yecla y Jumilla, acompañado por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

Durante su visita, López criticó los «retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia«. La jornada comenzó en Yecla, donde realizaron un homenaje a los alcaldes socialistas del municipio.

«Comenzamos la jornada en Yecla para rendir homenaje a los alcaldes socialistas que construyeron futuro en el Altiplano. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia municipalista y de quienes nunca dejaron de defender lo público y lo común, reivindicarlo y seguir trabajando para ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y vecinas«, señaló López.

En concreto, el homenaje del Partido Socialista se centró en los alcaldes Francisco Guillem, Domingo Carpena y Cristina Soriano, quienes «transformaron Yecla». «Su legado es nuestro mejor aval y nos inspira a continuar luchando por una Región mejor», destacó Francisco Lucas.

Por la tarde, en Jumilla, López, acompañado por Lucas y la secretaria general del PSOE local, Juana Guardiola, visitó la Casa del Pueblo, donde compartieron con la militancia las líneas de trabajo en el Congreso y analizaron el momento político del país.

«Jumilla es un municipio con una fuerte raíz socialista y un compromiso firme frente a los retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia», afirmó Patxi López.

Cuestionado por los periodistas sobre la situación política, López criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Lo de Feijóo no hay por dónde cogerlo: ayer pedía apoyo y hoy dice que no presenta moción de censura. No porque no quiera, sino porque no tiene proyecto político».

Añadió sobre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: «Cada vez que presenta una iniciativa, Ayuso la cambia. Es ella quien marca el camino. Este PP solo sirve para poner la alfombra roja a la extrema derecha».