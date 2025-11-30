Patxi López critica los «retrocesos» del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia
El portavoz del PSOE ha asegurado que Feijóo no presenta una moción de censura por falta de proyecto político
E. P.
Murcia
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:50
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, visitó este pasado sábado los municipios de Yecla y Jumilla, acompañado por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.
Durante su visita, López criticó los «retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia«. La jornada comenzó en Yecla, donde realizaron un homenaje a los alcaldes socialistas del municipio.
«Comenzamos la jornada en Yecla para rendir homenaje a los alcaldes socialistas que construyeron futuro en el Altiplano. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia municipalista y de quienes nunca dejaron de defender lo público y lo común, reivindicarlo y seguir trabajando para ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y vecinas«, señaló López.
En concreto, el homenaje del Partido Socialista se centró en los alcaldes Francisco Guillem, Domingo Carpena y Cristina Soriano, quienes «transformaron Yecla». «Su legado es nuestro mejor aval y nos inspira a continuar luchando por una Región mejor», destacó Francisco Lucas.
Por la tarde, en Jumilla, López, acompañado por Lucas y la secretaria general del PSOE local, Juana Guardiola, visitó la Casa del Pueblo, donde compartieron con la militancia las líneas de trabajo en el Congreso y analizaron el momento político del país.
«Jumilla es un municipio con una fuerte raíz socialista y un compromiso firme frente a los retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia», afirmó Patxi López.
Cuestionado por los periodistas sobre la situación política, López criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Lo de Feijóo no hay por dónde cogerlo: ayer pedía apoyo y hoy dice que no presenta moción de censura. No porque no quiera, sino porque no tiene proyecto político».
Añadió sobre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: «Cada vez que presenta una iniciativa, Ayuso la cambia. Es ella quien marca el camino. Este PP solo sirve para poner la alfombra roja a la extrema derecha».