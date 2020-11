Pasar la ITV y su cita previa. Las respuestas a todas tus dudas

Es uno de los momentos más temidos y al mismo tiempo más fastidiosos de todo el año. Pasar la ITV de nuestro vehículo es una obligación y una forma de garantizar el correcto estado del parque automovilístico. Pero también es una experiencia desagradable cuando vemos, por ejemplo, cómo revolucionan nuestro coche al máximo. También es irritante para la cartera, ya que las tarifas de las ITV son de todo menos económicas. Al menos la Justicia ha dado una buena noticia en los últimos días a los conductores . El atraco manifiesto que significó la prórroga por el estado de alarma se ha enmendado. Los conductores deberán pasar la próxima revisión contando a partir de la última fecha que se pasó y no desde la prevista inicialmente. Eso quiere decir que si nuestro vehículo tiene más de cinco años y la ITV caducó en marzo de 2020, pero por el estado de alarma la pasamos en junio, deberemos volver a someternos a la inspección en junio de 2021 y no en marzo de 2021.

Pero al margen de estas polémicas hay una serie de aspectos que conviene tener claros cuando vamos a pasar la ITV. Por ejemplo: ¿Es obligatorio pedir cita previa? Nadie niega a un usuario el derecho de acudir a una estación de la ITV sin cita previa, pero se puede arriesgar a que le toque esperar más de la cuenta. Lo aconsejable es pedir siempre cita previa, y más ahora cuando la mayoría de las estaciones están sometidas a una previsión muy grande. No hay que olvidar que, por ejemplo en Salamanca, se están dando citas dentro de dos meses, por lo que no es buena idea presentarse sin ella. ¿Qué ocurre si no me presento en la fecha indicada? Nada, salvo que se ha haya hecho el pago por adelantado. En ese caso habrá que modificar la fecha o, de lo contrario, el conductor perderá el dinero.

Otra pregunta que se hacen muchos conductores es cuánto tienen que pagar por la dichosa revisión. En Castilla y León la tarifa para los vehículos de gasolina está fijada en 41,10 euros; los diésel tienen que pagar 48,49 euros y las motos, 26,38 euros.

Una de las cuestiones que se han planteado durante los últimos meses es si un conductor puede viajar a una zona confinada para pasar la ITV. Esta inspección se incluye dentro de los supuestos para permitir esa movilidad, pero lo cierto es que en la práctica no es necesario hacerlo puesto que siempre habrá una estación de la ITV en nuestra provincia o comunidad autónoma.