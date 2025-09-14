Óscar Puente: «Hurtado y Peinado son casos claros de jueces que hacen política» Ha criticado que el segundo investigue a Begoña Gómez «para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y juzgarla»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los magistrados Hurtado y Peinado son «dos casos claros de jueces que hacen política» y ha criticado que el segundo investigue a Begoña Gómez «para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y juzgarla».

«Si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, le mostraría la instrucción de Peinado sobre Begoña Gómez. No es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona y su vida, su actividad para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y por lo que juzgarla. Lo que se propone es sancionar a una persona concreta. Eso es una causa prospectiva de libro, de manual», ha asegurado este domingo el ministro en una entrevista con elDiario.es, recogida por Europa Press.

Puente también se ha referido a la causa abierta del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y admite que le llama la atención que «un hombre que ha estudiado en San Petersburgo, que ha hecho música por medio mundo, no dé la talla para estar en la Diputación de Badajoz. »Con todo el respeto para los de Badajoz, a mí es algo que me deja loco: que uno no pueda ir de San Petersburgo a Badajoz a recibir un humilde sueldo de 2.000 euro al mes. Es decir, estamos como en el caso de Begoña Gómez. Sigo sin ver el ánimo de lucro«, ha indicado.

En este sentido, cree que lo que se está haciendo «al Gobierno, al presidente y a su familia» será algo que se recodará durante «muchísimo tiempo» y avanza que se estudiará en el futuro y que «pagará la democracia». «Lo que no sé es si lo pagarán los que lo están protagonizando, pero desde luego es algo que pagaremos como país. Esto que se está haciendo es absolutamente inconcebible», ha planteado.

Durante la entrevista, Puente critica al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque «no hace política, hace matonismo cada día» y porque traslada que tiene información privilegiada del juzgado, «cosa que probablemente sea cierta». «Cuando tú haces eso, tu discurso es pobre. No sé si él se da cuenta, pero se está convirtiendo en un personaje profundamente antipático», ha señalado.

«Una persona que está permanentemente agrediendo a los demás, que incluso cuando sale de copas y se va a cantar a un karaoke, a celebrar su cumpleaños o lo que sea, se acuerda del presidente del Gobierno y le llama hijo de puta. Es una persona que yo creo que no está capacitada para presidir un país», ha subrayado.

Sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, rechazado este miércoles en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts, Puente señala que es una muestra de la complejidad del Parlamento y admite que es un tema que era «muy difícil» de sacar adelante, además aborda el posible regreso de Puigdemont desde un prisma de «normalidad democrática».

«El regreso de Puigdemont es, en primer lugar, el cumplimiento estricto de la ley y de la voluntad mayoritaria del pueblo español, expresada a través de sus representantes. Y también creo que es un acto de altura de miras de país. Este señor lleva fuera de su tierra un montón de tiempo», ha afirmado.