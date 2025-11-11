Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza.
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. E.P.

El obispo de Cádiz suspende su agenda para esclarecer las acusaciones de pederastia, que califica de «falsas»

Desde el Obispado se ha asegurado que «hay una plena confianza en la justicia»

E.P.

Cadiz

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El Obispado de Cádiz y Ceuta, en relación a una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza, ha asegurado que las acusaciones «son muy graves y falsas» y ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

En una nota, ha explicado que el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Asimismo, desde el Obispado se ha asegurado que «hay una plena confianza en la justicia», así como que «se colaborará con ella en todo lo que sea requerido». En este sentido, ha manifestado que «es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas».

Finalmente, ha anunciado que el obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo.

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relantando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  2. 2 Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas
  3. 3 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles
  4. 4 Dos dotaciones de los Bomberos de Lumbrales sofocan el incendio de un tractor en Olmedo de Camaces
  5. 5 El acusado de intentar prender fuego a un lupanar de Calzada de Valdunciel lo niega: «No me dio tiempo»
  6. 6 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  7. 7 El sistema de reservas del autobús a Zamora, colapsado por la alta demanda
  8. 8 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  9. 9 Más cerca de una nueva plaza verde en la ciudad
  10. 10 La Guardia Civil detiene a un hombre que portaba tres paquetes de droga escondidos en una maleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El obispo de Cádiz suspende su agenda para esclarecer las acusaciones de pederastia, que califica de «falsas»