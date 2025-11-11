El obispo de Cádiz suspende su agenda para esclarecer las acusaciones de pederastia, que califica de «falsas» Desde el Obispado se ha asegurado que «hay una plena confianza en la justicia»

E.P. Cadiz Martes, 11 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El Obispado de Cádiz y Ceuta, en relación a una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza, ha asegurado que las acusaciones «son muy graves y falsas» y ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

En una nota, ha explicado que el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Asimismo, desde el Obispado se ha asegurado que «hay una plena confianza en la justicia», así como que «se colaborará con ella en todo lo que sea requerido». En este sentido, ha manifestado que «es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas».

Finalmente, ha anunciado que el obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo.

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relantando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.

