Nuevo ataque de Ione Belarra contra los grandes supermercados por su “especulación”

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que el problema de los altos precios de los alimentos tiene que ver con la inflación pero también con la “especulación”, ante lo cual ha reclamado que el Gobierno debe adoptar “mano dura” y medidas “contundentes”.

En este sentido, ha reafirmado que topar el precio máximo de los alimentos para situarlos en niveles previos a la guerra de Ucrania, como ha propuesto al PSOE, es una “urgencia” para asegurar un coste “asequible” de estos productos, dado que el Estado ya ha intervenido en el mercado energético (con el tope al gas) y en el del alquiler (al limitar la subida de rentas al 2%).

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras visitar el mercado municipal de Puente de Vallecas (Madrid), junto a los candidatos de su formación a la Comunidad, Alejandra Jacinto, y al Ayuntamiento de la capital, Roberto Sotomayor. La visita se produce tras plantear la limitación del precio de la cesta básica de la compra y tras acusar a las grandes distribuidoras y especialmente al presidente de Mercadona, Juan Roig, de ejercer un “capitalismo despiadado”.

En contraposición, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, instó a “bajar el tono” y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, defendió al sector de la distribución.

Durante la visita, la líder de Podemos ha subrayado que hay “datos demoledores” en relación al precio de los alimentos, dado que “nueve de cada diez españoles han cambiado sus hábitos alimenticios por los precios de los alimentos”.

Por tanto, ha enfatizado que aquí no hay solo un problema de la “gente que no puede llenar la nevera”, que también, sino que la clase media del país está siendo obligada los alimentos que se pueden permitir y no los que considera mejores para ellos o sus hijos.

“No estamos solo ante un problema de inflación sino también de especulación, y frenar a los especuladores es una de las principales objetivos que tiene este Gobierno. Frente a esto toca mano dura y medidas contundentes”, ha zanjado.