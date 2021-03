“Niñata, tú lo único que has conquistado es la cama de Pablo Iglesias”

La periodista Isabel San Sebastián ha incendiado las redes al criticar muy duramente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en el programa “Estado de Alarma” que dirige Javier Negre en YouTube.

Las diátriba que le ha lanzado, justo en el Día Internacional de la Mujer, no tiene desperdicio. “Esta chica está cada día peor. He oído unas declaraciones suyas hablando de la calle y de lo que nos costó las conquistas y seguir reivindicando nuestros derechos... Pero tú qué conquistas vas a hacer, niñata, si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra”, ha dicho.