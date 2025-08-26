Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandera LGTBI en Mérida. E.P.

Muere el teniente coronel José María Sánchez Silva, el primer militar que reconoció públicamente su homosexualidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado del fallecido que fue un «referente de libertad y derechos»

E.P.

Martes, 26 de agosto 2025, 11:38

El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes tras convertirse en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+ al ser considerado como el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente su homosexualidad en España.

Fue en la desaparecida revista 'Zero' donde Sánchez Silva, a sus 49 años, 'salió del armario' para reivindicar sus derechos. Años más tarde, abandonó el Ejército denunciando que cayó en el «ostracismo» después de hacer pública su condición sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado del fallecido que fue un «referente de libertad y derechos».

«Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos», ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  6. 6 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  7. 7 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
  8. 8 Diez cupones vendidos en El Rastro dejan un premio de 200.000 euros en Salamanca
  9. 9 Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano
  10. 10 Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Muere el teniente coronel José María Sánchez Silva, el primer militar que reconoció públicamente su homosexualidad

Muere el teniente coronel José María Sánchez Silva, el primer militar que reconoció públicamente su homosexualidad