Moreno, ante la crisis del cribado de cáncer: «Habrá más ceses; quiero escuchar a las mujeres afectadas» Dice que ha habido que «diagnosticar el problema, perimetrarlo, buscarle una solución y tomar una decisión en términos políticos»

E.P. Domingo, 12 de octubre 2025, 12:59

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha remarcado que «habrá más ceses» al hilo de la crisis originada en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, así como indica que le «encantaría» reunirse con la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama, a quien pidió «la semana pasada» reunirse «para conocer de primera mano sus reivindicaciones, pero no ha sido posible y me gustaría, porque sería positivo».

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en una entrevista publicada este domingo, 12 de octubre, en el diario digital 'El Español', recogida por Europa Press, en la que, al hilo de esta crisis por la que ha dimitido Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo, Moreno asegura haber vivido «una semana muy intensa, de muchas horas de trabajo», porque ha habido que «diagnosticar el problema, perimetrarlo, buscarle una solución y tomar una decisión en términos políticos».

Moreno ha señalado que «el fallo» que se ha producido «ha sido una comunicación dentro del cribado», y ha querido dejar claro que «el cribado funciona bien, con absoluta normalidad». «No quiero que se desprestigie uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para prevenir el cáncer. No podemos tirar por tierra el trabajo que se lleva haciendo durante muchos años», ha añadido en esa línea.

De este modo, Moreno ha sostenido que «puntualmente ha fallado la información a las usuarias, hacia las mujeres que se habían hecho la prueba diagnóstica y no era concluyente», que «tendrían que haber sido informadas de esto y haberle dado una cita para la segunda mamografía o prueba».

«La información ha fallado también para la dirección y para mí», ha añadido el presidente, que ha dicho que le «preocupa» eso, que «ha sido el fallo que más me ha molestado y no volverá a ocurrir», asevera.

También ha defendido que su ejecutivo ha hecho «lo que tiene que hacer un gobierno razonable», que ha sido, «primero, tomar unos días para diagnosticar y perimetrar el problema», y, a partir de ahí, «hemos puesto en marcha un plan de choque y ya se ha llamado a todas esas mujeres una por una».

Moreno ha reafirmado que las mujeres pendientes de cita para una segunda prueba la tendrán «todas antes del 30 de noviembre», de forma que, «en escasamente mes y medio, habremos resuelto el problema, la ansiedad de todas esas mujeres que lógicamente no tenían información, y además resolvemos posibles lesiones que puedan tener», ha subrayado.

Asimismo, ha confirmado que la Junta va a «crear una comisión de seguimiento en la que estarán radiólogos, oncólogos, profesionales sanitarios, la asociación de entidades de lucha contra el cáncer y la Administración». «Así vamos a hacer un seguimiento de cómo está evolucionando y qué mejoras podemos hacerle al cribado. Y, en tercer lugar, vamos a cambiar el funcionamiento con la incorporación de ese nuevo protocolo», ha añadido el presidente.

