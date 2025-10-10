Montero esgrime que la OTAN «certifica» que «cumplimos» en gasto en Defensa ante propuesta de Trump de expulsar a España «Somos iguales que Estados Unidos con nuestro derecho a participar y estamos cumpliendo nuestros compromisos, poco más que decir»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado este viernes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha propuesto expulsar a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por considerarla «rezagada» en la contribución del gasto en defensa que exige a la Unión Europea.

«La OTAN certifica que estamos cumpliendo, es decir, que estamos a la altura de lo que hemos comprometido con los socios europeos y España va a continuar con las capacidades que tiene desplegadas en todas las misiones que la OTAN ha desarrollado», ha afirmado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en San Fernando (Cádiz) donde ha visitado el Taller de Unidades Abiertas Planas (TAUP) y ha inaugurado las instalaciones del Navantia COEX Naval System.

«Somos iguales que Estados Unidos con nuestro derecho a participar y estamos cumpliendo nuestros compromisos, poco más que decir», ha proseguido argumentado la vicepresidenta y ministra.

Este jueves el presidente norteamericano aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro finlandés, Alexander Stubb, que «solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN».

Montero ha defendido «el mismo derecho» de España que Estados Unidos en su condición de Estado miembro «para participar y estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica», antes de reafirmarse en que «la posición de España ya quedó clara», por cuanto ha esgrimido que *«pensamos que, por supuesto, hay que apostar por la defensa y por la seguridad del proyecto europeo y de la Alianza Atlántica».

La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha matizado que esa contribución al gasto en defensa «en ningún caso puede competir con los recursos que hay que destinar a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la política de vivienda, a la justicia gratuita», materias que ha considerado son «las que nos hace ciudadanos».

«Es por ello que el Gobierno de España trasladó que el 2% del gasto en defensa era razonable, era una cantidad ya comprometida y que íbamos a cumplir», se ha reafirmado Montero, quien, además del argumento de la contribución de España al gasto militar en el conjunto de la OTAN, ha ironizado con el hecho de que «el señor Trump, después de haber conocido el veredicto de los Nobel de la Paz, estará algo disgustado o tendrá alguna decepción», en alusión a que este galardón ha recaído sobre la opositora venezolana María Corina Machado cuando se rumoreaba que el nombre de Trump estaba en las quinielas.