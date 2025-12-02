Mercadona confirma los importantes cambios en los horarios de sus tiendas desde esta semana La compañía ofrece a los clientes tiempo para planificar sus compras navideñas y disfrutar de los días festivos. Con motivo del puente de diciembre sus horarios se ven modificados

Mercadona ha confirmado los horarios especiales de sus supermercados para el próximo puente de diciembre, que incluirá los festivos del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. La cadena de distribución presidida por Juan Roig recuerda a sus clientes que algunos de sus supermercados permanecerán cerrados en determinadas fechas, permitiendo a los españoles planificar con antelación sus compras para las celebraciones navideñas.

Según el anuncio oficial de la compañía, el sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución, Mercadona abrirá en horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas, excepto en el País Vasco, donde se aplicarán cierres específicos. Por su parte, tanto el domingo, día 7, como el lunes, 8 de diciembre, festivo por la Inmaculada Concepción, los supermercados permanecerán cerrados en toda España.

Con más de 1.600 supermercados en todo el país, Mercadona aconseja a sus clientes planificar sus compras con antelación, especialmente ante la proximidad de las comidas y cenas navideñas, que marcan uno de los periodos de mayor actividad en el sector de la distribución.

- Sábado, día 6: 9:00 – 21:30 (excepto en el País Vasco).

- Domingo, día 7: cerrado.

- Lunes, día 8: cerrado.