Mercadona confirma los importantes cambios en los horarios de sus tiendas desde esta semana

La compañía ofrece a los clientes tiempo para planificar sus compras navideñas y disfrutar de los días festivos. Con motivo del puente de diciembre sus horarios se ven modificados

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:48

Mercadona ha confirmado los horarios especiales de sus supermercados para el próximo puente de diciembre, que incluirá los festivos del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. La cadena de distribución presidida por Juan Roig recuerda a sus clientes que algunos de sus supermercados permanecerán cerrados en determinadas fechas, permitiendo a los españoles planificar con antelación sus compras para las celebraciones navideñas.

Según el anuncio oficial de la compañía, el sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución, Mercadona abrirá en horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas, excepto en el País Vasco, donde se aplicarán cierres específicos. Por su parte, tanto el domingo, día 7, como el lunes, 8 de diciembre, festivo por la Inmaculada Concepción, los supermercados permanecerán cerrados en toda España.

Con más de 1.600 supermercados en todo el país, Mercadona aconseja a sus clientes planificar sus compras con antelación, especialmente ante la proximidad de las comidas y cenas navideñas, que marcan uno de los periodos de mayor actividad en el sector de la distribución.

Los horarios

- Sábado, día 6: 9:00 – 21:30 (excepto en el País Vasco).

- Domingo, día 7: cerrado.

- Lunes, día 8: cerrado.

