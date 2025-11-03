Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat

E. P. Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que presenta su dimisión. «La Generalitat necesita un nuevo tiempo» y que «no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie», ha proclamado, al tiempo que ha apelado «a la responsabilidad» de la mayoría parlamentaria para elgir nuevo jefe del Consell.

«Ya no puedo más», ha dicho Mazón, que ha recalcado que «por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables» para él y para su familia.

«Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno», tanto por «la información errónea» del 29 de octubre, el día de la dana, como en el retraso en la ayuda y la «pésima reconstruccion».

Así lo ha hecho público el propio Mazón en una declaración institucional pasadas las 09.10 horas en el Palau de la Generalitat, a la quehan asistido los integrantes del Consell, que ha sido convocada esta misma mañana sobre las 08.00 horas.

Mazón ha desvelado que ha hablado esta mañana con el Rey Felipe VI para «agradecerle siempre se apoyo y su fuerza», así como la Reina, siempre y «especialmente durante este año tras la dana».

En su intervención, en la que ha hecho «un balance personal», según lo ha calificado, ha defendido que, ante el «tsunami inimaginable» que destruyó «materialmente y anímicamente» la provincia de Valencia, «desde la Generalitat Valenciana lo hemos hecho absolutamente todo». «Reitero hoy que jamas un gobierno autonomico ha abordado un reto ni remotamente parecido», ha dicho Mazón, que ha vuelto a cargar contra «la falta de ayuda clamorosa» del Gobierno central.

Ha subrayado que el mayor dolor es por las víctimas morales. «Las heridas materiales se están curando», ha aseverado, pero ha sunrayado quelas mayores «secuelas» son las «emocionales».

Tras estos dias de aniversario «duros, profundos, desgarradores, cruspados y en ocasiones crueles», ha compartidola reflexión que lleva haciendo desde la riada. «Es momento de reconocer erroes propios», ha admitido, y ha enumerado algunos: permitir que se generaran bulos, no pedir declaracion de Emergencia Nacional --ha reconocido que cuando se le aconsejó Alberto Núñez Feijóo tenía razón-- su «ingenuidad manifiesta de cree que por recibir de forma amable al Gobierno la ayuda se iba a acelerar» y, «sobre todo, mantener la agenda de ese día».

«Sé que cometí errores, voy a vivir con ellos toda mi vida, he pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba», ha asegurado.

La decisión llega después del proceso de «reflexión personal» al que emplazó hace unos días Mazón después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, donde fue increpado por algunos de los familiares asistentes.

Este domingo se vivió una jornada intensa en la que el dirigente autonómico mantuvo varias «conversaciones» con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.