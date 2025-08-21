Marlaska dice que las condiciones climatológicas para frenar los incendios son «bastante más favorables» Garantiza que acudirá al Senado para hablar sobre los incendios después de ser citado por el PP: «Es una obligación y un deber»

E.P. Jueves, 21 de agosto 2025, 11:11

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este jueves que las condiciones climatológicas en la zona de los incendios han cambiado en las últimas 24 horas y «son bastante más favorables» para poder hacer frente a los 18 incendios que hay activos actualmente.

Del mismo modo, ha aceptado la citación del PP en el Senado para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios forestales: «Las comparecencias ante la soberanía popular, ante los representantes de la soberanía popular, evidentemente, es una obligación y un deber».

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press este jueves, Marlaska ha aceptado la citación, aunque ha reiterado que «desde el minuto 1 han estado todos los medios que han requerido las distintas comunidades autónomas» al Gobierno.

Asimismo, ha lamentado la «política de tierra arrasada» que está utilizando el PP ante las tragedias medioambientales, ya que genera, a su juicio, una desvinculación de la sociedad hacia las instituciones.

«El único que sale con un beneficio claro (de esta política) es la ultraderecha y esto no solo lo estamos viendo en España, sino desgraciadamente en otros países europeos», ha analizado Marlaska, que ha considerado que lo más importante es la coordinación y la prevención.