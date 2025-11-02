Maribel Vilaplana, ya en casa tras haber acudido al hospital por una indisposición La periodista, citada para declarar como testigo sobre la gestión de la DANA, comparecerá el lunes ante el juzgado de Catarroja

La periodista Maribel Vilaplana, citada este lunes como testigo en la investigación sobre la gestión de la dana, se encuentra ya en su domicilio tras acudir el pasado sábado a un centro hospitalario debido a una indisposición, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a ella.

El diario Levante-EMV publicó ayer que Vilaplana, quien compartió comida con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 —día de la trágica barrancada que causó la muerte de 229 personas—, habría mostrado a Mazón un vídeo sobre las inundaciones sufridas en Utiel. Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas, Mazón se comunicó con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y habría visionado un vídeo de la situación en Utiel que le envió Vilaplana por WhatsApp.

Fuentes del entorno de la periodista consultadas por Europa Press aseguran que aquel día Vilaplana recibió un mensaje en dicha aplicación relacionado con un tuit de la televisión pública valenciana À Punt sobre el «virulento temporal que desbordó el río Magro a su paso por Utiel». Añaden que Vilaplana no percibió la relevancia de la información y que no mostró el contenido del vídeo a Mazón.

El juzgado de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, citó a Vilaplana como testigo el pasado 23 de octubre, fijando su declaración para este lunes, 3 de noviembre, a las 9:30 horas. La citación se produjo tras la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que ordenó a la magistrada instructora recabar el testimonio de la periodista.

La Audiencia consideró parcialmente válido el recurso de apelación de una acusación particular, revocando la decisión inicial de la jueza de no admitir la declaración de Vilaplana. El órgano judicial señaló que no se puede descartar que la periodista escuchara lo que Mazón dijo al comunicarse con la exconsellera Pradas, investigada en la causa junto con su ex número dos, Emilio Argüeso, o comentarios que Mazón hiciera tras esas conversaciones.

Además, la Sala valoró la carta difundida por la propia periodista. La Audiencia concluyó que sería prematuro descartar que Vilaplana, en sede judicial y bajo las exigencias de una diligencia procesal, pudiera aportar información de interés que no mencionó en su carta.

Justificante del parking

Por otro lado, la jueza Nuria Ruiz Tobarra solicitó a Vilaplana que aporte el tique del parking donde estacionó su vehículo en la Glorieta de València, así como cualquier documentación que acredite el tiempo que permaneció junto al 'president' de la Generalitat en esa fecha.

La medida responde a la petición de una acusación particular, que pidió verificar el justificante del parking utilizado por Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

