López (RTVE), tras la decisión de no acudir a Eurovisión si asiste Israel: «Es imprescindible dar un paso al frente» Insiste en que la UER tome una decisión antes de diciembre

E.P. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado que es «imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza», después de que el Consejo de Administración haya aprobado que España no participará en Eurovisión si Israel continúa en el certamen. «Tenemos una corresponsabilidad en la organización del festival», ha añadido.

«No podemos seguir desde las distintas emisoras que formamos parte del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) poniéndonos de perfil con lo que está sucediendo en Israel», ha asegurado López en unas declaraciones difundidas por la corporación pública en X, al tiempo que ha pedido hacer «un gesto, una señal, para llamar la atención también del resto de televisiones que forman parte de la UER».

Como ha indicado López, en Eurovisión ha participado Israel «de manera regular». «Pero los acontecimientos y el genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos, no nos permite mirar para otro lado», ha asegurado.

A su juicio, plantear que «este festival de canciones no tiene ninguna consideración política, no es así». «Todos sabemos que el festival de Eurovisión tiene muchísimas consideraciones políticas, el gobierno de Israel también lo sabe y por eso lo utiliza a nivel internacional, y en este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza», ha enfatizado.

Tras la decisión de RTVE, el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha insistido en que las emisoras tienen hasta mediados de diciembre para confirmar si desean participar en el evento del próximo año en Viena pero López se ha mostrado confiado en que «no haya que esperar» y que «esa decisión se pueda tomar con anterioridad».

«La UER tiene que ser consciente de que se le está provocando un grave daño al Festival de Eurovisión, un festival que cumple precisamente en el año 2026 su 70 aniversario. Por lo tanto, confiamos que esa decisión se tome con anterioridad y que no se someta por parte de la Unión Europea de Radiodifusión al conjunto de televisiones que participamos dentro de Eurovisión al estrés que supone llegar a una votación 'in extremis' en el mes de diciembre en Londres», ha detallado.

Sobre la celebración del Benidorm Fest, López ha recordado que la próxima edición se está «preparando ya desde hace varios meses» y que se celebrará «como siempre en Benidorm a finales de enero, comienzos de febrero».

«Tanto los seguidores del festival como los artistas que se han presentado o que todavía se pueden presentar hasta el próximo miércoles, pueden estar seguros de que nos vamos a volcar con el festival y que el festival tiene un desarrollo y una vida propia con independencia de lo que suceda finalmente con Eurovisión», ha zanjado.