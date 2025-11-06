Junts formaliza su ruptura con el Gobierno, bloqueará leyes y no apoyará los Presupuestos Nogueras recalca que ahora es Sánchez quien debe decidir «si quiere seguir en el poder sin poder gobernar o cumplir con Catalunya»

E. P. Madrid Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha formalizado este jueves la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana y lo ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en el grueso de las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

«La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada», ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al jefe del Ejecutivo que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación.

Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que puedan presentar.

«Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'. El Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa», ha aseverado.

«PARECE QUE HAN DECIDIDO AFERRARSE AL PODER»

A su juicio, el Ejecutivo ha perdido «una oportunidad histórica» y «malbaratado» la posibilidad de demostrar que «no están en el poder por el poder». «Partían de la desconfianza y la han confirmado al comportarse como si tuvieran una mayoría absoluta que no tienen», ha subrayado.

Tras recalcar que el PSOE, y también Sumar, deben «muchas explicaciones a todos los ciudadanos de Catalunya» --como por qué no se les han delegado las competencias en inmigración o por qué «sólo invierten 128 euros por catalán y 365 por madrileño»-- ha tachado de «incomprensible e inaceptable» que ERC, los Comuns, el PSC y el Govern de Salvador Illa no «hagan nada ante los incumplimientos» y la «falta de respeto a Catalunya» que achaca al Ejecutivo de coalición.

«Parece que han decidido aferrarse al poder pero no gobernar, porque sin los votos de Junts no pueden aprobar leyes a nos ser que las pacten con PP y Vox», ha incidido Nogueras, para quien su anuncio de este jueves es un «baño de realidad» para los socialistas y Sumar pese a que, ha recordado, su grupo siempre avisó de que el Gobierno no tendría «estabilidad» si no se resolvían las necesidades de los catalanes y se cumplían los acuerdos.

En este contexto, ha recalcado que no piden «favores», sino «coherencia», y que «si no se cumple» no pueden «seguir dando oxígeno» al Gobierno con sus votos porque «no son a cambio de nada» como siempre han dicho.

SÓLO INDULTARÁ CINCO LEYES

Pese a todo, Junts quiere «cobrarse» los acuerdos que han alcanzado en torno a normas concretas e 'indultará' un total de cinco leyes. Dos de ellas se votarán en Pleno la próxima semana para su envío al Senado: la de movilidad sostenible y la de atención a la clientela, que obligará a prestar ese servicio lenguas cooficiales en las comunidades donde existan. Además, respaldarán el decreto por el que se dota de financiación a la Ley para la atención a los pacientes de ELA.

También prevén salvar la Ley del Cine --si arranca su tramitación pues, pese a ir por el procedimiento de urgencia, sigue varada desde que llegó al Congreso en junio de 2024-- y la Ley de Impulso a la Economía Social, cuyas enmiendas se han presentado pero aún no se han debatido.

«Ningún voto de Junts contribuirá al empobrecimiento de Catalunya, a la escasez de la clase media y trabajadora, y a seguir asfixiando a los autónomos. Porque sí, las leyes de Madrid perjudican a Catalunya», ha aseverado Nogueras, dejando claro que no cederán a las «presiones» y «chantajes» que da por hecho que recibirán. «Incumplir con Catalunya tiene consecuencias, e intentar gobernar España contra Catalunya también», ha añadido.

Para Junts, ahora «la pregunta es qué hará el Gobierno de Pedro Sánchez», si «cumplirá con los catalanes o preferirá seguir en el poder pactando con PP y Vox». «Los catalanes deben recibir lo que les corresponde, notarlo en sus bolsillos y en la mejora de sus vidas», ha dicho.

Después, preguntada si estaba dejando abierta una puerta a la negociación y si el Gobierno aún está a tiempo de cumplir, la portavoz ha incidido en que «duda que cumplan ahora lo que no han cumplido en dos años» y ha deslizado que, por ejemplo, en la actualidad no han recibido «ni una sola llamada» para hablar de los objetivos de estabilidad o los presupuestos.

LO QUE PASE AHORA ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Preguntada sobre si el PSOE no se mueve Sánchez debería adelantar las elecciones, Nogueras ha contestado que lo que quieren es que el Gobierno «cumpla», pero que les ha «acabado la paciencia» y por eso han roto. «Lo que pase después es responsabilidad del Gobierno, que debe decidir si quiere seguir en el poder sin poder gobernar y no cumplir con Catalunya o cumplir los acuerdos que tiene con los catalanes. Veremos qué decide», ha comentado.

«Sánchez tiene el botón para convocar elecciones, si considera que merece más la pena convocarlas que cumplir con los catalanes, habrá elecciones. Eso es una decisión del gobierno español no de Junts», ha insistido después.

Cuando se le ha preguntado sobre una posible moción de censura, ha indicado que la única moción que ha habido ha sido la «que hizo el PSOE con el PP» en el Ayuntamiento de Barcelona y ha criticado al PSC por aliarse en el Parlament con el PP y Vox «para seguir españolizando Catalunya».