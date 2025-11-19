Junts acusa al Gobierno de «hacer teatro» con los Presupuestos y pide acuerdos reales con PP y Vox Miriam Nogueras denuncia que Cataluña no recibe lo que le corresponde y subraya que su partido no dará estabilidad a ningún Ejecutivo que ignore los intereses catalanes

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado este miércoles que el Gobierno «está haciendo teatro» con los Presupuestos Generales del Estado, ya que, según ella, sabe que no tiene los votos necesarios para aprobarlos. En su opinión, el Ejecutivo debería estar «de campaña electoral» o depender del apoyo de PP y Vox.

Nogueras señaló que es «sintomático» de la situación actual que el Gobierno celebrara la abstención de Junts en la enmienda que proponía prorrogar las centrales nucleares, ya que esto, a su juicio, anticipa que «la caída puede ser aún más dura».

Durante su intervención en el programa 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco, la portavoz destacó que si Cataluña no ha recibido los Presupuestos del año anterior ni los anteriores, «cómo van a votar a favor de unos terceros, cuartos o quintos presupuestos». Subrayó que solo hay dos opciones: que el Gobierno tenga un acuerdo con PP y Vox o que simplemente «estén haciendo teatro» porque saben que no cuentan con mayoría.

En este contexto, Nogueras criticó el reparto del techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, que permitirá gastar 36.800 millones adicionales. Según su análisis, de esa cantidad, 35.000 millones se los queda «papá Estado» y a Cataluña solo le llegarán 333 millones de los más de 2.200 que deberían corresponderle. «No lo tolera Junts y no comprendemos cómo los diputados catalanes permiten este trágala de Pedro Sánchez. Ni Montoro se atrevió a hacer esto», exclamó.

La portavoz recalcó que la posición de Junts no depende de «rojos o azules», sino exclusivamente de los intereses de Cataluña. Criticó que el PP esperara contar con su apoyo para la prórroga de las nucleares «sin ofrecer nada a cambio».

Sobre la posibilidad de una moción de censura, Nogueras afirmó que su partido no está para dar estabilidad a ningún Gobierno español, recordando que solo cuentan con 7 de los 350 diputados del Congreso. Pidió que PP y PSOE pacten entre ellos si desean aprobar medidas relevantes, y recalcó que romper con el PSOE no significa aliarse con «el otro bloque», sino defender los intereses de Cataluña.