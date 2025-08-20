Junqueras (ERC) insiste en no negociar los Presupuestos «mientras no se resuelva» la financiación También ha apelado a la sociedad catalana a trabajar para conseguir esta nueva financiación para Catalunya

E.P. Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:55

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que no entrarán a negociar los Presupuestos con los socialistas «mientras no se resuelva» la financiación singular para Catalunya, y ha descartado que la condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) allane el camino para una negociación de las cuentas.

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Junqueras ha puesto en valor que haya avances para la condonación del FLA, pero ha insistido: «Debemos señalar lo que está en el buen camino y debemos señalar también lo que ni tan solo está encaminado. El modelo de financiación está muy lejos».

También ha apelado a la sociedad catalana a trabajar para conseguir esta nueva financiación para Catalunya: «Si no solo trabajase ERC, si fuésemos muchos los que trabajásemos para conseguir un modelo de financiación quizás lo conseguiríamos un poco antes y un poco mejor», ha subrayado.

Junqueras ha asegurado que el hecho de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también sea la candidata socialista a la Junta de Andalucía es una «cuestión añadida» en la negociación de la financiación.

«¿Debemos dejar de intentarlo porque sea difícil? No, justamente porque es difícil lo debemos luchar con más intensidad», ha subrayado el líder de los republicanos, que ha afirmado que no se pueden fiar de nadie, al ser preguntado por si se fían de Montero para negociar.