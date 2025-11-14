El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá El instructor ha adoptado esta decisión después de 13 meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras

El exdiputadoÍñigo Errejón ha criticado que el juez que lo ha procesado por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá “ignora las pruebas practicadas durante la instrucción” que, según él, “desmontan la versión” de la actriz. Por su parte, Mouliaá ha subrayado que “el consentimiento es un principio legal incuestionable” y que “nadie está por encima del escrutinio judicial”.

Estas declaraciones se producen tras la decisión del juezAdolfo Carretero de procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar por los hechos ocurridos en una noche de octubre de 2021. El magistrado considera “coherente” la declaración de Mouliaá y estima que “existen indicios que no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, ni por la prueba pericial y documental aportada”.

Fuentes de la defensa de Errejón consultadas por Europa Press critican que el juez “omite el contenido de las pruebas documentales de descargo y les resta importancia”. Según señalan, el auto “ignora los resultados de las pruebas practicadas durante la instrucción, que han desmontado, punto por punto, la versión de Mouliaá, reinterpretándolas de forma alejada de la realidad”, a pesar de que Errejón “ha sido respaldado por todos los testigos y documentos aportados”.

La defensa sostiene que la resolución “justifica de manera incomprensible las contradicciones de Mouliaá en sedes policiales y judiciales, que afectan la credibilidad de su versión”, y denuncia que el juez “ignora los testimonios de los testigos imparciales presentes en la fiesta y se apoya únicamente en los familiares de la denunciante, que no estuvieron allí”.

Por su parte, Mouliaá ha denunciado que “durante meses” ha sido víctima de “bulos y campañas para desacreditarla”, soportando “una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar”. Para ella, el procesamiento de Errejón demuestra que “ninguna estrategia de propaganda puede sustituir el análisis riguroso de las pruebas ni la solidez de su testimonio”.

“La justicia ha decidido avanzar porque los hechos merecen ser valorados ante un tribunal”, afirmó Mouliaá, insistiendo en que en España “el consentimiento es un principio legal incuestionable” y que la ley “‘solo sí es sí’ no es un lema, sino un marco que protege y sitúa los derechos de las víctimas en el centro”. Añadió: “El poder puede financiar relatos, pero no puede alterar la realidad procesal. La verdad ni se compra ni se intimida. Este procesamiento demuestra que nadie está por encima del escrutinio judicial”.

Según la denuncia de la actriz, los hechos habrían ocurrido tras la presentación de un libro de Errejón y luego de casi un año de contacto por redes sociales. Mouliaá explica que, tras el evento, fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y que, por educación, la invitó a acompañarla a la fiesta de un amigo a la que ya tenía previsto acudir.

