El juez Peinado pregunta al Gobierno si Begoña Gómez tiene correo oficial y no cita a Aldama al no haber «hechos nuevos» Ve necesario conocer «cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la cátedra» que dirigía

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido al Gobierno que informe de si Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, tiene alguna dirección de correo electrónico oficial, al mismo tiempo que ha descartado citar al empresario Víctor de Aldama, al considerar que no hay «hechos nuevos» que justifique llamarlo a declarar.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez que investiga a Gómez acepta la petición de las acusaciones populares de que se investigue «la posible existencia de un correo electrónico oficial de Presidencia del Gobierno a nombre de Begoña Gómez» y pide a Moncloa que se lo comunique.

Peinado entiende que es «útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada y cuya denominación sería 'bgomez@presidencia.gob.es'».

«Se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida, junto con otro profesor», señala.

El juez instructor considera adecuado acceder a esa solicitud y avanza que, «en cuanto a la investigación posterior, en su momento se acordará».

