Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez. E.P.

El juez Peinado pregunta al Gobierno si Begoña Gómez tiene correo oficial y no cita a Aldama al no haber «hechos nuevos»

Ve necesario conocer «cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la cátedra» que dirigía

E.P.

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:56

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido al Gobierno que informe de si Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, tiene alguna dirección de correo electrónico oficial, al mismo tiempo que ha descartado citar al empresario Víctor de Aldama, al considerar que no hay «hechos nuevos» que justifique llamarlo a declarar.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez que investiga a Gómez acepta la petición de las acusaciones populares de que se investigue «la posible existencia de un correo electrónico oficial de Presidencia del Gobierno a nombre de Begoña Gómez» y pide a Moncloa que se lo comunique.

Peinado entiende que es «útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada y cuya denominación sería 'bgomez@presidencia.gob.es'».

«Se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida, junto con otro profesor», señala.

El juez instructor considera adecuado acceder a esa solicitud y avanza que, «en cuanto a la investigación posterior, en su momento se acordará».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  3. 3 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  4. 4 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  5. 5 Sin termómetro y con grados de más: el desajuste térmico en los edificios públicos
  6. 6 Â«Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedadÂ»
  7. 7 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?
  8. 8 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 6 de agosto de 2025
  10. 10 Una decena de medios aéreos y terrestres controlan un incendio en Peralejos de Arriba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El juez Peinado pregunta al Gobierno si Begoña Gómez tiene correo oficial y no cita a Aldama al no haber «hechos nuevos»

El juez Peinado pregunta al Gobierno si Begoña Gómez tiene correo oficial y no cita a Aldama al no haber «hechos nuevos»