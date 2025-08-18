Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Begoña Gómez. EP

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La ha vuelto a citar a declarar

E.P.

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:22

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez.

El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio.

