Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez. ARCHIVO

El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa

También pide a Moncloa las agendas de la mujer de Sánchez y de su asesora, Cristina Álvarez

E. P.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha acordado citar como investigada a la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, a la vez que ha rechazado la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda sobre la alto cargo convocarla para «informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos» el próximo 12 de noviembre.

También pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  2. 2 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  3. 3 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  4. 4 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  5. 5 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  6. 6 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  7. 7 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»
  8. 8 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  9. 9 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  10. 10 La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa

El juez del &#039;caso Begoña Gómez&#039; imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa