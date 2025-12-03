Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El recién investido president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. E. P.

Juanfran Pérez Llorca solicitará reunión con Pedro Sánchez para abordar la reconstrucción tras la DANA

El nuevo 'president' de la Generalitat designa un comisionado para coordinar la recuperación y refuerza la colaboración entre administraciones tras la tragedia que dejó 230 víctimas

E. P.

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:20

El recién investido president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tiene previsto solicitar una reunión formal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asumir el cargo en sustitución de Carlos Mazón.

El encuentro, según Pérez Llorca, es necesario para tratar, entre otros asuntos, la reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que devastó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 230 fallecidos. La intención del nuevo jefe del Consell es concertar la reunión en breve, una vez haya remodelado el ejecutivo autonómico.

En declaraciones a periodistas tras anunciar los cambios en el Consell, Pérez Llorca subrayó la necesidad de contar con un mando claro y una coordinación efectiva entre administraciones, ayuntamientos y sectores afectados.

Como parte de su reorganización, el president ha creado la figura de un comisionado para la recuperación tras la DANA, adscrito a la Vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente y Territorio, dirigida por Vicente Martínez Mus. El cargo recae en Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente.

Esta iniciativa se enmarca en las reclamaciones previas del Gobierno autonómico, lideradas por Carlos Mazón, para constituir una comisión mixta que coordine las labores de reconstrucción, apelando a la «responsabilidad compartida» entre administraciones.

Hace semanas, Martínez Mus había solicitado una reunión con la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, para agilizar la coordinación, aunque esta no respondió debido a la incertidumbre sobre la continuidad del Consell tras la dimisión de Mazón y la formación del nuevo ejecutivo.

