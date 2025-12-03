Juanfran Pérez Llorca remodela el Consell: nuevos consellers y cambios en vicepresidencias y portavocía Camarero mantiene la vicepresidencia primera, Barrachina será portavoz, Rovira asume Hacienda y se incorporan tres secretarios autonómicos en Presidencia

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado su primer Consell tras asumir el cargo en sustitución de Carlos Mazón, con importantes cambios en vicepresidencias, conselleries y secretarías autonómicas.

El área de Presidencia se refuerza con la incorporación de tres nuevos consellers: Pepe Díez en la nueva vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia; Elena Albalat, al frente de Servicios Sociales, Familia e Infancia; y Mari Carmen Ortiz, que asume la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Además, se designa un comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la vicepresidencia de Recuperación que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus.

Susana Camarero se mantiene como vicepresidenta primera, conservando Vivienda e Igualdad y sumando Empleo, pero cede la portavocía del Consell a Miguel Barrachina, conseller de Agricultura.

Ruth Merino, hasta ahora consellera de Hacienda, sale del Consell, y sus competencias pasan a José Antonio Rovira, quien hasta ahora lideraba Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

En Presidencia, Llorca ha nombrado a tres secretarios autonómicos: Henar Molinero (Presidencia), Jacobo Navarro (Análisis Estratégico y Política Pública) y Vicente Ordaz (Comunicación), quien dejará la presidencia del consejo de administración de À Punt.

El jefe del Consell dio a conocer estos cambios en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, un día después de tomar posesión en Les Corts.