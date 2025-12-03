Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. E. P.

Juanfran Pérez Llorca remodela el Consell: nuevos consellers y cambios en vicepresidencias y portavocía

Camarero mantiene la vicepresidencia primera, Barrachina será portavoz, Rovira asume Hacienda y se incorporan tres secretarios autonómicos en Presidencia

E. P.

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:27

Comenta

El nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado su primer Consell tras asumir el cargo en sustitución de Carlos Mazón, con importantes cambios en vicepresidencias, conselleries y secretarías autonómicas.

El área de Presidencia se refuerza con la incorporación de tres nuevos consellers: Pepe Díez en la nueva vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia; Elena Albalat, al frente de Servicios Sociales, Familia e Infancia; y Mari Carmen Ortiz, que asume la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Además, se designa un comisionado para la recuperación tras la dana, adscrito a la vicepresidencia de Recuperación que seguirá dirigida por Vicente Martínez Mus.

Susana Camarero se mantiene como vicepresidenta primera, conservando Vivienda e Igualdad y sumando Empleo, pero cede la portavocía del Consell a Miguel Barrachina, conseller de Agricultura.

Ruth Merino, hasta ahora consellera de Hacienda, sale del Consell, y sus competencias pasan a José Antonio Rovira, quien hasta ahora lideraba Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

En Presidencia, Llorca ha nombrado a tres secretarios autonómicos: Henar Molinero (Presidencia), Jacobo Navarro (Análisis Estratégico y Política Pública) y Vicente Ordaz (Comunicación), quien dejará la presidencia del consejo de administración de À Punt.

El jefe del Consell dio a conocer estos cambios en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, un día después de tomar posesión en Les Corts.

