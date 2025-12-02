Juanfran Pérez Llorca asume la Presidencia de la Generalitat y pide perdón a las víctimas de la DANA El nuevo 'president' ha iniciado su mandato llamando a la reconciliación entre víctimas y administraciones

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat, dedicando sus primeras palabras a pedir disculpas a los familiares de las 229 víctimas mortales de la DANA, tal como ya había adelantado en su discurso de investidura la semana pasada.

«Estas palabras van más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y entendimiento que debemos mantener», afirmó ante el pleno de Les Corts.

El nuevo 'president' subrayó la necesidad de estas palabras: «Ni el 29 de octubre de 2024 ni los días posteriores, las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad. Por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón».

Pérez Llorca apeló a que este gesto marque «el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y las administraciones». «Ha sido un año largo y duro para la sociedad valenciana, un año de tensión y crispación que solo ha añadido dolor al dolor», lamentó.

Criticó también los debates públicos que se han alejado de los afectados: «Si realmente queremos avanzar, necesitamos cerrar estos debates que solo generan resentimientos».

Durante el acto, Llorca juró su cargo en valenciano: «Acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sin engaño y guardaré fidelidad a la Generalitat«.

El evento contó con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, representantes de la sociedad civil valenciana y autoridades locales como los alcaldes de València y Alicante, Mª José Catalá y Luis Barcala. También asistió el expresidentCarlos Mazón, ubicado en su nuevo escaño en la última fila de la bancada popular.