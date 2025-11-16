Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat E. P.

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

El expresidente se encuentra a la espera de juicio por acumular una fortuna presuntamente ilícita y oculta durante décadas

E. P.

Barcelona

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Família de Barcelona, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

El expresidente, de 95 años, afronta próximamente el juicio previsto en la Audiencia Nacional para el próximo 24 de noviembre y su estado de salud había sido valorado para determinar si está en condiciones de asistir a la vista.

Según pudo saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas.

