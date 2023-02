Jérica realiza un minuto de silencio por Emma, la niña fallecida por peritonitis y varias presuntas negligencias médicas

El pasado lunes falleció Emma, una niña de 12 años de edad en el Hospital Clínico de Valencia. Su caso ha saltado a los medios debido a que los padres de la fallecida acudieron a Urgencias en reiteradas ocasiones a causa de las dolencias de su hija, pero no le diagnosticaron la peritonitis que padecía.

La niña llevaba días con síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal. Su primera visita a un centro médico tuvo lugar el 29 de enero. Acudió al ambulatorio de Viver, en Castellón, y pese a presentar dichos síntomas y unas décimas de fiebre, el médico le inyectó Primperan. Según afirma la familia: “le palpó un poco la tripa, le pinchó Primperan para que no vomitase y sugirió que pudiera ser algo ovárico o un virus”.

El jueves 2 de febrero la madre volvió con Emma al mismo centro sanitario, pero la respuesta fue aún peor que la primera: “El jueves, mi mujer volvió a urgencias de Viver, y el médico ni se levantó de la silla. Ni tocó a Emma. No le dio nada. Al ver el historial le preguntó a mi esposa qué hacía allí y le dijo que ya le habían explicado que era un virus y podía durar ocho días. Yo estaba de viaje y, cuando volví, la niña estaba superdesmejorada. No había comido y no sé si habría dormido algo en casi una semana”

El sábado 4 de febrero la familia trasladó a su hija a Urgencias del Hospital de Sagunto, donde le realizaron un análisis de orina y le plantearon la posibilidad de que fuera un hongo, recetándola un jarabe.

El domingo por la tarde Emma no podía apenas moverse, y sus padres decidieron llevarla al hospital, donde entró entró en parada cardiorrespiratoria. “A partir de ahí, maniobra RCP, adrenalina, electrodos... Llegó el SAMUR en doce minutos y la estabilizó en cinco más. Parecía que la niña se encontraba estable, pero en el Hospital Clínico de Valencia, donde la trasladaron, volvió a pararse”.

En el Hospital Clínico de Valencia le realizaron una ecografía y determinaron una peritonitis. Intentaron operarla de urgencia pero ya fue demasiado tarde, Emma falleció en quirófano.

Los padres de Emma buscan desesperados justicia para la muerte de su hija y exigen saber quienes son los responsables . “Es necesario ver qué pasa para que no vuelva a sucederle a ningún niño, para que ninguna familia sufra lo mismo que estamos padeciendo nosotros”, alega su padre.