IU propone obligar a los cargos públicos que acrediten sus títulos para zanjar la polémica de los currículos falsos Maíllo exhorta a los partidos a pedir el desempeño de una actividad ajena a la política antes de optar a un puesto institucional

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha planteado que las instituciones cambien sus reglamentos y obliguen a presentar la acreditación de la titulación académica de sus cargos públicos, con vistas a solventar de forma definitiva la polémica por presuntas irregularidades en los currículums profesionales.

Además, ha exhortado a todas las formaciones políticas a regular también el requisito de desempeñar una actividad profesional o formativa ajena a la política como requisito previo para optar a un puesto institucional.

En una entrevista con Europa Press el líder de IU ha abordado el revuelo por las acusaciones cruzadas entre formaciones de casos de información falsa en los currículos de varios dirigentes, que ha motivado la dimisión de la exvicesecretaria del PP Noelia Núñez o del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana José María Ángel.

Al respecto, ha reconocido que ha seguido «estupefacto» esta polémica que, bajo su juicio, tiene «fácil solución» y es que el Congreso, el Senado, en los distintos parlamentarios autonómicos o en los gobiernos de todos los niveles se pidan a quien vaya a desempeñar un cargo público lo mismo que se demanda a «cualquier ciudadano» que se presenta a puestos en la administración pública, que es la acreditación y fotocopia de su titulación.

Es más, ha señalado que dicha copia de logros académicos debe ser publicada en las webs de las distintas instituciones, como se hace en el caso de las declaraciones de bienes o sobre el régimen de incompatibilidades. «Y así se acaba el debate», ha exclamado.

También se ha mostrado sorprendido de que en instancias tan importantes en el funcionamiento del país no se tenga esa premisa que, por ejemplo, se reclama para poder presentarse a un concurso de oposición o procedimiento selectivo, en los que hay que aportar la documentación a los méritos que se dicen poseer.