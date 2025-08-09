Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Maíllo. E.P.

IU propone obligar a los cargos públicos que acrediten sus títulos para zanjar la polémica de los currículos falsos

Maíllo exhorta a los partidos a pedir el desempeño de una actividad ajena a la política antes de optar a un puesto institucional

E.P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:06

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha planteado que las instituciones cambien sus reglamentos y obliguen a presentar la acreditación de la titulación académica de sus cargos públicos, con vistas a solventar de forma definitiva la polémica por presuntas irregularidades en los currículums profesionales.

Además, ha exhortado a todas las formaciones políticas a regular también el requisito de desempeñar una actividad profesional o formativa ajena a la política como requisito previo para optar a un puesto institucional.

En una entrevista con Europa Press el líder de IU ha abordado el revuelo por las acusaciones cruzadas entre formaciones de casos de información falsa en los currículos de varios dirigentes, que ha motivado la dimisión de la exvicesecretaria del PP Noelia Núñez o del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana José María Ángel.

Al respecto, ha reconocido que ha seguido «estupefacto» esta polémica que, bajo su juicio, tiene «fácil solución» y es que el Congreso, el Senado, en los distintos parlamentarios autonómicos o en los gobiernos de todos los niveles se pidan a quien vaya a desempeñar un cargo público lo mismo que se demanda a «cualquier ciudadano» que se presenta a puestos en la administración pública, que es la acreditación y fotocopia de su titulación.

Es más, ha señalado que dicha copia de logros académicos debe ser publicada en las webs de las distintas instituciones, como se hace en el caso de las declaraciones de bienes o sobre el régimen de incompatibilidades. «Y así se acaba el debate», ha exclamado.

También se ha mostrado sorprendido de que en instancias tan importantes en el funcionamiento del país no se tenga esa premisa que, por ejemplo, se reclama para poder presentarse a un concurso de oposición o procedimiento selectivo, en los que hay que aportar la documentación a los méritos que se dicen poseer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  2. 2 El peligroso incendio en San Bartolomé de Pinares corta la circulación de los trenes de Madrid con destino Salamanca
  3. 3 Trasladadas al Hospital dos personas tras volcar con su furgoneta en la SA-114, en Nava de Sotrobal
  4. 4 Declarado un incendio en Portugal, muy próximo a Fuentes de Oñoro
  5. 5 Detenido por robar un coche y golpear y atropellar al dueño del vehículo en su huida en Villamayor
  6. 6 Cortada la A-62, a la altura de Ciudad Rodrigo, tras la salida de vía y vuelco de un camión
  7. 7 Bomberos de la Diputación actúan en la frontera para evitar que un incendio de Portugal alcance a Sobradillo
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 8 de agosto?
  9. 9 Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca IU propone obligar a los cargos públicos que acrediten sus títulos para zanjar la polémica de los currículos falsos

IU propone obligar a los cargos públicos que acrediten sus títulos para zanjar la polémica de los currículos falsos