Inundaciones en Tarragona: Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas y que el Inuncat pasa a Emergencia

Cortada la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) en ambos sentidos por inundaciones.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que 5 comarcas de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta) reciben este domingo sobre las 21.30 una ES-Alert por las lluvias y que el plan Inuncat pasa a nivel Emergencia.

En declaraciones emitidas en TV3 y recogidas por Europa Press, ha dicho que la alerta a las comarcas implica para este lunes reducir la movilidad, teletrabajar quien pueda, quedarse en casa si es posible y suspender clases.

El Gobierno ha ofrecido medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME): «Los tendremos en cuenta por si fuera necesario así hacerlo».

LA SITUACIÓN PUEDE ALARGARSE

«Pedimos mucha prudencia a la población», ha dicho ante las lluvias de este domingo y ante lo que pueda pasar durante la noche y este lunes.

«Son fenómenos meteorológicos difíciles de prever en cuanto a la intensidad», ha advertido.

«En las próximas horas, tal como se nos ha dicho en la reunión del Meteocat, el fenómeno meteorológico de lluvias torrenciales puede variar, puede tener estaticidad», por lo que hay minimizar riesgos y minimizar también desplazamientos.

Los Bombers de la Generalitat coordinan la situación este domingo desde el centro de mando avanzado en Tortosa (Tarragona), «priorizando todas las tareas de salvamento» que vayan surgiendo.

Ha destacado como ejemplo rescatar a quienes puedan estar atrapados en las carreteras en general y en la AP-7 en particular, autopista donde «las personas que estaban ahí ean han quedado liberadas».

Todo este domingo se ha priorizado la atención a las personas, ha dicho, y ha añadido que el lunes habrá tiempo para «valorar con el territorio los daños materiales».

AMPOSTA Y FREGINALS

«Durante la noche de hoy en diferentes municipios, en el caso por ejemplo de Amposta, tenemos personas que se están atendiendo por parte del Ayuntamiento y también de los servicios nuestros de Creu Roja que hemos activado», ha añadido.

También ha aludido a Freginals, donde unas 150 personas reciben la misma atención este domingo por la noche.

El teléfono de emergencias recibe 630 llamadas hasta las 20 horas por las lluvias en Tarragona

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 20 horas de este domingo 630 llamadas, que han generado 352 expedientes, relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando algunas comarcas de Tarragona.

Según ha informado el 112 en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, la mayoría de avisos se han producido en el Montsià (86,19%) y el Baix Ebre (7,14%).

Por su lado, los Bombers de la Generalitat han recibido 173 avisos entre las 17.30 y las 20 horas por servicios derivados de las lluvias, la mayor parte en la comarca del Montsià (164), sobre todo por inundaciones en bajos, acumulaciones de agua y personas atrapadas en vehículos.

Cortada la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) en ambos sentidos por inundaciones

Las lluvias de este domingo en el Montsià (Tarragona) han obligado a cortar la AP-7 entre Freginals y Ulldecona en ambos sentidos de la marcha por inundaciones en la calzada hacia las 18.20 horas.

Por este corte, en l'Hospitalet de l'Infant se hacen desvíos obligatorios en sentido sur y en Ulldecona en sentido norte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Además, se mantienen cortadas por lluvia o inundaciones la C-12 entre Amposta y Tortosa, con desvíos señalizados, la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara, la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sènia, y la N-340 entre Amposta y Alcanar.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 173 avisos entre las 17.30 y las 20 horas por servicios derivados de las lluvias, la mayor parte en la comarca del Montsià (164), sobre todo por inundaciones en bajos, acumulaciones de agua y personas atrapadas en vehículos.

Asimismo, Protecció Civil ha informado vía X hacia las 18.50 que se ha interrumpido la circulación de la línea de Rodalies R16 a raíz de un tren parado en Ulldecona por acumulación de agua en la vía, por lo que ha activado la prealerta Ferrocat.

