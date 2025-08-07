Illa cumple su primer año en la Generalitat con financiación, amnistía y Presupuestos como retos Su investidura coincidió con el regreso y vuelta de Puigdemont, con quien no se ha reunido aún

E.P. Jueves, 7 de agosto 2025, 10:58 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cumple este viernes su primer año de legislatura desde que fue investido el 8 de agosto de 2024 en el Parlament con el apoyo de PSC, ERC y los Comuns, y llega a esta primer aniversario con la financiación, la aplicación de la Ley de Amnistía y la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2026 como principales retos.

Illa se impuso en las elecciones catalanas de mayo con 42 escaños, seguido de Junts con 35 y ERC que bajó hasta los 20, y los resultados electorales dibujaron un Parlament más decantado hacia la derecha aunque la suma de PSC, ERC y Comuns le daban la posibilidad de configurar un tripartito de izquierdas al reunir los 68 diputados que requiere la mayoría absoluta.

La incertidumbre sobre si se podría celebrar el pleno de investidura planeó durante toda la jornada dado que el expresidente de la Generalitat y actual líder de Junts, Carles Puigdemont, había anunciado su compromiso de volver a Catalunya y de asistir al plenario.

El 8 de agosto amaneció con un Puigdemont ante sus fieles en un acto en el Arc de Triomf de Barcelona y, aunque al terminar se daba por hecho que emprendería una marcha hacia el Parlament, burló la vigilancia de los Mossos d'Esquadra ante el desconcierto de muchos, no fue al pleno y consiguió desaparecer y volver días después a Bélgica, donde reside desde hace 8 años.

Ante lo que estaba ocurriendo, Junts intentó paralizar el pleno pero no lo consiguieron, y finalmente Illa salió investido con el apoyo de ERC y los Comuns, con los que días antes había cerrado unos acuerdos para lograr sus votos.