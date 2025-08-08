Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Ángel. E.P.

Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio

Denunciaba que desde fue designado como comisionado ha habido «reiteradas actitudes de inquina» hacia su persona

E.P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:04

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, Ángel ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario tras un intento de suicidio.

Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

En su escrito de renuncia, el propia Ángel recalcaba que «jamás» ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En el escrito, el excomisionado --que también abandonó la presidencia del PSPV-- denunciaba que desde fue designado como comisionado ha habido «reiteradas actitudes de inquina» hacia su persona, «con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  6. 6 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  8. 8 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  9. 9 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio

Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio