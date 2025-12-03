Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la sierra de Collserola. PARC NATURAL DE COLLSEROLA

Hallan 50 jabalíes muertos en Collserola tras los primeros casos de peste porcina africana

Los cadáveres serán analizados por el Ministerio de Agricultura para confirmar la infección, mientras los Agents Rurals y la UME preparan medidas de control y captura en la zona afectada

E. P.

Barcelona

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:16

Comenta

Los Agents Rurals han encontrado alrededor de 50 jabalíes muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA). Los cuerpos serán analizados por el Ministerio de Agricultura para determinar si están infectados.

El inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, explicó este miércoles a TV3, según recoge Europa Press, que todos los casos positivos se han detectado dentro de la zona ya confirmada, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola.

Mur añadió que están preparados para aplicar las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los métodos de control y captura de los animales. «Tenemos los recorridos y sistemas de captura masiva listos, pero necesitamos indicaciones sobre dónde y cómo podemos utilizarlos para el sacrificio», señaló.

Por el momento, no se han iniciado capturas, mientras los Agents Rurals, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), continúan peinando la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  4. 4 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  5. 5 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  6. 6 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  7. 7 La Guardia Civil localiza a una joven «de alto riesgo» desaparecida en Ávila tras una discusión familiar
  8. 8 Mercadona confirma los importantes cambios en los horarios de sus tiendas desde esta semana
  9. 9 El PSOE compensa a Fran Díaz con la candidatura a las Cortes
  10. 10 El Ejército del Aire confirma la llegada de los primeros Airbus C295 a Matacán en 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Hallan 50 jabalíes muertos en Collserola tras los primeros casos de peste porcina africana

Hallan 50 jabalíes muertos en Collserola tras los primeros casos de peste porcina africana