Hallan 50 jabalíes muertos en Collserola tras los primeros casos de peste porcina africana Los cadáveres serán analizados por el Ministerio de Agricultura para confirmar la infección, mientras los Agents Rurals y la UME preparan medidas de control y captura en la zona afectada

Barcelona Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:16

Los Agents Rurals han encontrado alrededor de 50 jabalíes muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA). Los cuerpos serán analizados por el Ministerio de Agricultura para determinar si están infectados.

El inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, explicó este miércoles a TV3, según recoge Europa Press, que todos los casos positivos se han detectado dentro de la zona ya confirmada, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola.

Mur añadió que están preparados para aplicar las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los métodos de control y captura de los animales. «Tenemos los recorridos y sistemas de captura masiva listos, pero necesitamos indicaciones sobre dónde y cómo podemos utilizarlos para el sacrificio», señaló.

Por el momento, no se han iniciado capturas, mientras los Agents Rurals, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), continúan peinando la zona.