Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu Lo hace con el objetivo de dar más tiempo a empresas y profesionales a adaptarse a los nuevos requisitos de facturación digital

La Gaceta Martes, 2 de diciembre 2025, 12:22

El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer un año la implementación del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las empresas, según confirmaron fuentes de Hacienda a la Agencia EFE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará este martes, para cumplir compromisos pendientes con Junts, incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación en el ámbito fiscal.

Fuentes de Hacienda precisaron que el retraso será de un año, por lo que Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para quienes tributan en el impuesto de sociedades y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes.

El sistema Verifactu exige que los programas de facturación generen un registro inalterable, que debe estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea enviando la información directamente o manteniéndola almacenada de forma segura.

Estos requisitos aplican a todos los profesionales y empresas que utilicen software de facturación, excepto quienes están adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra; no afectan a quienes facturan manualmente.

La entrada en vigor de estas obligaciones estaba prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026 (impuesto de sociedades) y el 1 de julio de 2026 (resto de contribuyentes), pero ahora se retrasa un año.

Además, Sánchez informó que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, permitiéndoles destinar recursos a proyectos como construcción de vivienda o gestión del agua sin que computen en la regla de gasto ni comprometan sus obligaciones fiscales.