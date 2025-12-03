El Gobierno inicia el pago de 27,8 millones de euros a agricultores y ganaderos afectados por los incendios estivales Las ayudas cubrirán pérdidas de renta, el coste del seguro agrario y beneficiarán a jóvenes agricultores que inicien su actividad en las zonas afectadas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), durante su visita a las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano, en A Rúa, Ourense.

E. P. Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:17

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comenzado este miércoles el pago de los 27,8 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios registrados durante este verano.

Un total de 9.679 beneficiarios recibirán estas ayudas directas, que se distribuyen en dos líneas principales: la compensación por la pérdida de renta en las explotaciones agrarias dañadas y un apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Los beneficiarios recibirán un aviso a través de su teléfono móvil cuando el ingreso sea efectuado en su cuenta bancaria.

El Ministerio ha explicado que el objetivo de estas ayudas es que los afectados puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivados de los incendios, de manera independiente a las indemnizaciones que puedan recibir de sus seguros.

La mayor parte del importe, 21,5 millones de euros, se destina a compensar la pérdida de renta, que percibirán 3.446 titulares de explotaciones. Los restantes 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, que cubrirá hasta el 70% del coste de la póliza, y beneficiará a 6.647 agricultores y ganaderos.

Además, los jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este 2025 y se encuentren en las zonas afectadas, y que hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) en esta campaña, recibirán una ayuda fija de 1.500 euros.

Con estas medidas, el Gobierno busca apoyar de manera inmediata a quienes han visto gravemente afectadas sus explotaciones por los incendios, contribuyendo a la recuperación del sector agrícola y ganadero tras un verano marcado por el fuego.