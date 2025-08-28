El Gobierno condena el ataque masivo de Rusia contra Kiev: «Viola el Derecho Internacional» Pedro Sánchez, ha condenado el ataque masivo en el que han muerto 12 personas, y ha calificado como «una nueva violación flagrante»

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios en el Palacio de la Magdalena, a 13 de julio de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque masivo de Rusia contra Kiev, en el que han muerto 12 personas, y ha calificado como «una nueva violación flagrante» del Derecho Internacional la agresión contra la misión diplomática de la Unión Europea en la capital de Ucrania.

«Cada agresión de Rusia en esta guerra injusta es un nuevo golpe contra la paz. El ataque a una misión diplomática es una nueva violación flagrante del derecho internacional», ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha mandado su solidaridad con el personal de la Delegación de la UE en Kiev, con las víctimas y el pueblo ucraniano.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el ataque de Rusia contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania, denunciando también que la agresión «viola el Derecho Internacional».

«Una noche más, Rusia responde a los esfuerzos de paz con ataques contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania», ha lamentado el jefe de la diplomacia española en otro mensaje en la red social X, en el que ha condenado «con toda firmeza estos ataques que violan el Derecho Internacional».

Sánchez y Albares han reaccionado así a la oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev, provocando la muerte de al menos 12 personas, entre ellas tres menores de dos, 17 y 14 años, e hiriendo a otras 50, según datos del Gobierno ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado «otro ataque masivo» por parte de Rusia contra la capital del país europeo. «Asesinatos de nuevo», ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por su parte, la Unión Europea ha denunciado que el edificio de la Delegación de la UE en la capital de Ucrania, Kiev, ha sufrido daños en el ataque perpetrado por el Ejército ruso, aunque su personal se encuentra «a salvo».