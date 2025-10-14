Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Redondo. E. P.

Gobierno aprueba el trámite para blindar el aborto en la Constitución aunque admite que «no es una reforma sencilla»

Redondo ha explicado que la modificación de la Carta Magna que quieren llevar a cabo es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado

E. P.

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:29

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, para «evitar retrocesos» ante la «ola reaccionaria», según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha precisado que «no es una reforma sencilla.

«Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida», ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado la propuesta.

En cuanto al texto acordado, este contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna, que quedaría así: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

Redondo ha explicado que la modificación de la Carta Magna que quieren llevar a cabo es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado. «Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto», ha avanzado.

«Creo que es una iniciativa importante, sobre todo en este momento histórico, en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos, que el presidente del Gobierno dijo que no íbamos a tolerar y, por lo tanto, consideramos que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro», ha subrayado la ministra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  6. 6 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  7. 7 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  8. 8 Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro
  9. 9 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  10. 10 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Gobierno aprueba el trámite para blindar el aborto en la Constitución aunque admite que «no es una reforma sencilla»

Gobierno aprueba el trámite para blindar el aborto en la Constitución aunque admite que «no es una reforma sencilla»