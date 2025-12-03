El Gobierno aprueba una subida salarial del 2,5% para el sector público en 2025 y del 1,5% en 2026 La subida, aplicable a todas las administraciones, garantiza estabilidad retributiva pese a la ausencia de nuevos Presupuestos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 14/2025, por el que se establecen las medidas urgentes en materia retributiva para el personal del sector público. La norma fija una subida salarial consolidable del 2,5% en 2025 y un incremento del 1,5% en 2026, al que podría añadirse un 0,5% adicional si la evolución del IPC en 2026 alcanza o supera el 1,5%

El decreto-ley da cumplimiento al Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado por el Gobierno, UGT y CSIF el 27 de noviembre de 2025, que establece un marco plurianual de incrementos salariales entre 2025 y 2028.

Razones de urgencia

La aprobación se realiza por la vía de urgencia debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aún vigente en 2025 y que continuará en 2026. Ante la imposibilidad de tramitar presupuestos nuevos, el Ejecutivo ha recurrido al decreto-ley para garantizar que las subidas retributivas se apliquen desde el 1 de enero de 2025 y desde el 1 de enero de 2026 respectivamente

Según el Gobierno, la medida es imprescindible para cumplir con los compromisos adquiridos en la mesa general de negociación del 1 de diciembre y para ofrecer estabilidad a los trabajadores públicos en un contexto económico complejo.

Aplicación a todas las administraciones

La norma tiene carácter básico, de modo que será de aplicación obligatoria a:

- La Administración General del Estado.

- Las comunidades autónomas.

- Las entidades locales.

- El sector público institucional.

Es decir, afecta a todo el personal al servicio del sector público, funcionario, estatutario y laboral.

Calendario de pago

El Real Decreto-ley permite que cada administración negocie con los sindicatos la forma de abonar los atrasos correspondientes a 2025:

- Podrán pagarse íntegramente en diciembre de 2025, o

- Repartirse entre 2026, 2027 y 2028, según acuerde cada administración

En el caso de la Administración General del Estado, el abono se realizará en diciembre de 2025, incluyendo todos los atrasos acumulados desde enero.

Incremento adicional condicionado al IPC

Para 2026, el decreto prevé un incremento añadido del 0,5%, que solo se aplicará si el IPC anual de ese año es igual o superior al 1,5%.

El Gobierno aprobará este posible aumento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros una vez el INE publique los datos definitivos del ejercicio.