El Gobierno actualiza la normativa de protección para animales de experimentación con nuevas exigencias La ley revisa los métodos de eutanasia permitidos

La Gaceta Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:29 Comenta Compartir

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1083/2025, una profunda actualización de la normativa que regula el uso de animales en experimentación científica y docencia. Entre los cambios más destacados figura la creación del Programa Nacional de Control Oficial (PNCOFIC), que coordinará todas las inspecciones a centros criadores, suministradores y usuarios.

El programa obligará a realizar controles anuales a todos los centros que trabajen con primates y a efectuar inspecciones sin previo aviso en una «proporción adecuada».

Otra de las incorporaciones es la designación de dos puntos de contacto estatales: el Ministerio de Ciencia, que asesorará sobre los métodos alternativos al uso de animales, y el Ministerio de Agricultura, encargado del cumplimiento general del decreto y de elaborar los informes obligatorios para la Comisión Europea.

Además, las Comunidades Autónomas deberán remitir datos anualmente y coordinar actuaciones para garantizar una aplicación homogénea en todo el país.

El texto también endurece los requisitos para los órganos encargados de evaluar los proyectos de experimentación, que deberán contar con personal acreditado, carecer de conflictos de interés y ser supervisados de manera anual. Asimismo, amplía la composición del Comité Español para la Protección de Animales Utilizados con Fines Científicos (CEPAFIC), que incluirá representantes de ONG, asociaciones científicas, universidades y organismos públicos de investigación.

La actualización introduce, además, nuevas especificaciones en bienestar animal. Se establecen requisitos concretos para el alojamiento y manejo de aves paseriformes, peces cebra y cefalópodos, incluyendo parámetros precisos sobre calidad del agua, densidades de ocupación, iluminación, alimentación y enriquecimiento ambiental. También se revisan los métodos de eutanasia permitidos, incorporando condiciones específicas para el uso del choque hipotérmico en peces cebra.

El decreto entrará en vigor de manera escalonada: algunas disposiciones serán efectivas mañana mismo, mientras que los cambios técnicos, incluidos los nuevos anexos, se aplicarán a partir del 5 de diciembre de 2025.

Temas

Animales